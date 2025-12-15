David Collado anuncia el lanzamiento de la estrategia de Turismo Deportivo en Fitur 2026

El ministro de Turismo, David Collado, anunció este lunes que, en el marco de la Feria Internacional del Turismo (Fitur) 2026, presentarán el lanzamiento de la estrategia de Turismo Deportivo, impulsada a través de la ejecución de grandes eventos internacionales que posicionan al país como un destino de clase mundial.

"Iniciativas como PGA Corales, Oceanman, Iroman, República Dominicana Open (ATP), Master of the Ocean, Master Surf Reunión, Cabarete Pro, Noches de Leyendas, Juegos Centroamericanos y otros eventos de alto nivel refuerzan nuestra oferta turística, combinando deporte, experiencia y proyección internacional, y generando un impacto positivo en la economía y la marca país", manifestó a través de su cuenta X.

Promoción de destinos turísticos

Asimismo, dijo que en Fitur cada uno de los destinos del país será posicionado de manera estratégica dentro de la visión de diversificación turística.

Agregó que como muestra de los avances alcanzados en turismo sostenible y de aventura, Miches, Samaná y Pedernales serán presentados como Destinos Destacados 2026.

"Cada espacio y cada oportunidad son clave para seguir proyectando a la República Dominicana como un referente y líder del turismo en toda la región", aseguró.

Turismo deportivo en RD

El turismo deportivo se ha convertido en una de las tendencias de mayor crecimiento a nivel mundial y la República Dominicana tiene todos los elementos para liderar la región Centroamericana y el Caribe insular. Sin embargo, el país aún no capitaliza su potencial.

Así lo afirma Yerik Pérez, presidente y miembro fundador de la Asociación Dominicana de Turismo Deportivo (Adoturd), quien asegura que el país está ante "su mejor momento" para transformar eventos deportivos en una industria rentable, sostenible y medible.

Aunque a nivel mundial el 10 % del turismo se mueve por el deporte, en República Dominicana apenas 2 % de los visitantes llega motivado por actividades deportivas, según un reciente levantamiento del Ministerio de Turismo.

"Eso habla del gran potencial que nosotros tenemos de capitalizar el turismo deportivo", señala Pérez.

El turista deportivo tiene un gasto promedio mayor que el turista tradicional porque consume restaurantes, hoteles, transporte, actividades extras y cultura local.

Pérez indica que las personas no solo vienen por la competencia, vienen por todo lo que viven fuera de ella, esa experiencia de conocer más allá de la cancha, la localidad y el país donde se disputó el evento.