El ferry moviliza a 44,590 visitantes al año desde hace un cuarto de siglo

Vista de uno de los barcos de Ferries del Caribe frente a la zona Colonial. ( DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA )

Cada vez más, la República Dominicana se posiciona como un destino para el turismo de cruceros, atrayendo a más de 2 millones de visitantes bajo esta modalidad. En paralelo, una cantidad más reducida pero igual de relevante de excursionistas ingresan a las aguas dominicanas a bordo de un ferry cuyas operaciones han tendido un puente marítimo con Puerto Rico desde hace más de un cuarto de siglo.

En 1999, la empresa puertorriqueña Ferries del Caribe aperturó una ruta para movilizar pasajeros entre las ciudades de Santo Domingo y Mayagüez, constituyéndose en la principal vía marítima para conectar ambos destinos y en la única compañía en ofrecer este tipo de transporte hasta el momento.

Como resultado, 1,203,930 visitantes puertorriqueños y de otras latitudes han llegado a la República Dominicana con el ferry, ocupando más de 3,000 barcos que han salido desde la isla caribeña desde hace veintiséis años, de acuerdo a los datos del Banco Central de la República Dominicana (BCRD).

Así, unos 44,590 pasajeros han ingresado al país vía ferry cada año.

Hasta noviembre de este año, el país dio la bienvenida a 36,770 pasajeros a bordo del ferry para un aumento de 20.6 % respecto a los 30,487 pasajeros que llegaron durante todo el 2024.

¿Qué ofrece?

A diferencia de un crucero –centrado en ofrecer a los pasajeros la experiencia de un hotel todo incluido a bordo– los ferries están centrados en el transporte de pasajeros y de carga, ofreciendo facilidades para el traslado de vehículos e incluyendo paquetes de viaje.

En el caso de Ferries del Caribe, la compañía ha ofrecido estadías en complejos turísticos en Santo Domingo, Puerto Plata y Punta Cana.

Actualmente, los barcos salen cada lunes, miércoles y viernes desde San Juan a partir de las 6:00 de la tarde, llegando a Santo Domingo los martes, jueves y sábados a las 8:00 de la mañana, respectivamente. Hasta noviembre de este año, 142 buques hicieron toques en el puerto de San Diego.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/14/ferries-del-caribe-2-b7cc579a.jpeg Un barco de Ferries del Caribe parado cerca de la Fortaleza Ozama, uno de los principales atractivos de la zona colonial y un espacio concurrido por turistas extranjeros. (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA)

https://resources.diariolibre.com/images/2025/12/14/ferries-del-caribe-3-a74ea366.jpeg Vista aérea de un barco de Ferries del Caribe, junto a contenedores y vehículos en el puerto de Don Diego. (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA)

Un barco de Ferries del Caribe tiene capacidad para 1,750 pasajeros, el traslado de 70 vehículos y una capacidad de carga en general de 1,669 metros lineales, viajando a una velocidad de 25 nudos –25 millas náuticas o 46.3 kilómetros por hora–.

Cuenta con salones de pasajeros, camarotes exteriores e interiores con capacidad máxima para cuatro pasajeros –siete de ellos habilitados para mascotas–, cabinas para personas con discapacidad, restaurantes a la carta y buffet, áreas de entretenimiento, salones de belleza y spa y tiendas libres de impuestos.

¿Es más barato que un avión?

Como en todo viaje internacional, el costo para reservar dependerá de la temporada del año y qué otros servicios adicionales se quieran incluir lo que, sumado a impuestos, determinarán el precio final.

A modo de referencia, un tiquete de abordaje ida y vuelta en ferry para una sola persona –saliendo desde Santo Domingo el 14 de junio del 2026 y retornando el lunes 22 de junio tiene un costo de 249 dólares antes de impuestos. La compañía le permite a los pasajeros abordar con un artículo personal y hasta tres maletas sin costo adicional.

Este precio no dista mucho de los 253 dólares en promedio que costaría viajar desde una aerolínea como Copa Airlines –aunque este incluye una escala en Panamá– y resulta 65 dólares más barato que los 314 dólares que costaría un vuelo directo con Jet Blue, de acuerdo a precios que estiman plataformas como Google Flights.

Sin embargo, el precio del ferry es 79 dólares por encima de los 170 dólares que costaría hacer el mismo viaje por una aerolínea de bajo costo como Arajet, según esta plataforma, tiquete cuyo precio sería de hasta 100 dólares si se elige el paquete básico dentro del sitio web de esta aerolínea.

Al tener una modalidad enfocada solo en el transporte, los servicios de alojamiento y comida se pagan por separado, al igual que los servicios para transportar mascotas o vehículos.

Dependiendo de la vista –exterior o interior– y la cantidad de pasajeros, un camarote puede costar entre 65 a 95 dólares, mientras que un combo de cena y desayuno en el restaurante buffet puede costar 58 dólares para adultos y 36 dólares para niños. Transportar un vehículo, dependiendo el tamaño y la modalidad, puede costar de 150 dólares en adelante.

De este modo, si una persona decide hacer un viaje ida y vuelta e incluye un combo de desayuno y cena, el camarote más económico en interiores y el transporte de un vehículo, el costo incrementa en 747 dólares antes de impuestos para las fechas seleccionadas.

Demanda y altibajos

A lo largo de los años, el ferry se ha mantenido como una ruta fija para los visitantes con una demanda relativamente estable, salvo algunos eventos puntuales que llegaron a paralizar sus operaciones.

En su primer año, la empresa transportó a 25,454 pasajeros hasta el puerto de Santo Domingo, una cifra que continuó en ascenso año tras año. En el 2007, 82,998 visitantes desembarcaron de su buque, siendo esta la mayor cantidad de excursionistas que llegó al país usando esta vía de transporte, un año antes de que la compañía celebrara haber trasladado a su pasajero número 1 millón en el 2008.

El aumento de las tasas impositivas por quienes administraban el puerto de Mayagüez hizo que la empresa suspendiera el servicio en abril del 2010 y lo retomara en junio del 2011, tras meses librando disputas legales y financieras.

Para entonces, Ferries del Caribe incurrió en una inversión de 65 millones de dólares para el relanzamiento de la ruta a bordo del Caribbean Fantasy –de la empresa socia America Cruise Ferries–, un barco que duplicó la capacidad que el buque usado anteriormente, según reportes de medios.

Ocho meses después de superar la barrera de los 50,000 pasajeros en el 2015, la empresa paralizó nueva vez sus operaciones en agosto del 2016, pero esta vez tras un incendio en una de sus naves a pocos metros de atracar en San Juan.

Este hecho llevó a la naviera a renovar su flotilla para la reanudación de sus servicios marítimos en el 2017, operando hasta la paralización de sus operaciones durante la pandemia del covid-19 en el 2020. Una vez de regreso el 1 de febrero del 2021, la compañía ha podido operar sin interrupciones hasta ahora.

A noviembre de este año, los barcos de la compañía han trasladado a 36,770 pasajeros, reporta el Banco Central.

La nueva ruta de ferries desde San Pedro sigue paralizada El 4 de diciembre del 2023, el Gobierno dominicano anunció que iniciaría la rehabilitación del puerto de San Pedro de Macorís y la introducción de una ruta marítima hasta la ciudad puertorriqueña de Mayagüez a través de la empresa española Balearia, convirtiéndose este en el segundo ferry que saldría desde y hacia Puerto Rico. Sin embargo, a dos años de este anuncio, el proyecto aún no inicia. Tras ser consultado, el director de Autoridad Portuaria, Jean Luis Rodríguez, indicó que este proyecto sigue en fase de gestión y alistamiento previo al inicio de las operaciones, lo que requiere la espera de los procesos técnicos, regulatorios y comerciales que deben ser aprobados por las autoridades estadounidenses y puertorriqueñas. "El ferry entre República Dominicana y Puerto Rico ha demostrado un crecimiento contundente en pasajeros, vehículos, carga y actividad logística durante las últimas tres décadas. Este progreso valida el potencial del nuevo proyecto San Pedro – San Juan – Mayagüez, actualmente en proceso de cumplimiento regulatorio", manifestó Rodríguez.Indicó que la ruta entre San Pedro y Mayagüez permitirá diversificar la conectividad, desconcentrando la operación desde la capital y generando un impacto económico relevante para la provincia y sus zonas aledañas.