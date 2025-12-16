Turismo deportivo, la propuesta del país para Fitur 2026

El ministro de Turismo, David Collado, anunció ayer que en la Feria Internacional del Turismo (Fitur) 2026 presentarán el lanzamiento de la Estrategia de Turismo Deportivo, impulsada a través de la ejecución de grandes eventos internacionales que posicionan al país como un destino de clase mundial.

"Iniciativas como PGA Corales, Oceanman, Iroman, República Dominicana Open (ATP), Master of the Ocean, Master Surf Reunión, Cabarete Pro, Noches de Leyendas, Juegos Centroamericanos y otros eventos de alto nivel refuerzan nuestra oferta turística, combinando deporte, experiencia y proyección internacional, y generando un impacto positivo en la economía y la marca país", manifestó el funcionario a través de su cuenta X.

Promoción

Asimismo, dijo que en Fitur cada uno de los destinos del país será posicionado de manera estratégica bajo una visión de diversificación turística.

Agregó que como muestra de los avances alcanzados en turismo sostenible y de aventura, Miches, Samaná y Pedernales serán presentados como "destinos destacados 2026".

"Cada espacio y cada oportunidad son clave para seguir proyectando a la República Dominicana como un referente y líder del turismo en toda la región", aseguró.

Deporte, en tendencia

El turismo deportivo se ha convertido en una de las tendencias de mayor crecimiento a nivel mundial y la República Dominicana tiene todos los elementos para liderar la región Centroamericana y el Caribe insular. Sin embargo, el país aún no capitaliza este potencial.

Así lo afirma Yerik Pérez, presidente y miembro fundador de la Asociación Dominicana de Turismo Deportivo (Adoturd), quien asegura que el país está ante "su mejor momento" para transformar eventos deportivos en una industria rentable, sostenible y medible.

Aunque a nivel mundial el 10 % del turismo se mueve por el deporte, en República Dominicana apenas el 2 % de los visitantes llega motivado por actividades deportivas, según un reciente levantamiento del Ministerio de Turismo.

"Eso habla del gran potencial que nosotros tenemos de capitalizar el turismo deportivo", señala Pérez.

El turista deportivo tiene un gasto promedio mayor que el turista tradicional porque consume restaurantes, hoteles, transporte, actividades extras y cultura local. Las personas no solo vienen por la competencia, sino por toda la experiencia que viven fuera de ella en el destino que visitan.

Parque La Caleta El presidente Luis Abinader inauguró ayer junto a Collado la primera etapa del reconstruido Parque Nacional Submarino La Caleta, cuya inversión total asciende a 420. 2 millones de pesos, una intervención que busca impulsar el turismo, rescatar el patrimonio natural y crear senderos que lo vuelvan un atractivo para turistas que llegan y salen por el Aeropuerto Internacional de Las Américas (AILA).