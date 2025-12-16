Siete playas en La Romana revalidan certificación Bandera Azul 2025–2026

Personalidades del sector turístico y ambiental presentes en la ceremonia de certificación Bandera Azul 2025–2026 en La Romana. ( FUENTE EXTERNA )

El programa internacional Bandera Azul informó este martes que otorgó nuevamente al destino La Romana la certificación Bandera Azul para el período 2025–2026, en reconocimiento a una gestión de playas que prioriza altos estándares de calidad del agua, gestión ambiental, seguridad, educación y acceso inclusivo.

El programa es coordinado por la Fundación para la Educación Ambiental (FEE) y gestionado en la República Dominicana por el Instituto de Derecho Ambiental de la República Dominicana (Idard).

Un comunicado detalla que, como parte del proceso de certificación, se realizó el acto oficial de izamiento de la bandera en el segmento de playa del hotel Viva Dominicus Beach & Palace by Wyndham, donde se destacó "la continuidad de un trabajo articulado que trasciende lo turístico y se traduce en beneficios concretos para el entorno y la comunidad".

"Esta certificación es el resultado de un esfuerzo colectivo y sostenido, en el que el sector privado, las autoridades y las comunidades trabajan bajo una misma visión de orden, responsabilidad y cuidado del territorio", expresó Andrés Fernández, presidente de la Asociación de Hoteles La Romana Bayahibe.

"Bandera Azul no solo eleva la calidad del destino, sino que genera impactos positivos para quienes viven y trabajan en La Romana", dijo Fernández.

De su lado, Rita Sellares, directora de la Fundación Dominicana de Estudios Marinos (Fundemar), organización miembro del Clúster Turístico La Romana Bayahibe, destacó que "Bandera Azul representa playas con bases ambientales sólidas, donde se protege la biodiversidad marina y se promueve un uso responsable del espacio costero. Sus logros reflejan la articulación entre gestión ambiental, educación y comunidad, elevando el valor social y natural de nuestras playas".

Reconocimientos

En el marco de esta certificación, fueron reconocidos los segmentos:

Playa Bayahibe , operado por Dreams & Secrets La Romana

, operado por Dreams & Secrets Playa La Laguna, en los tramos gestionados por Viva Dominicus Beach & Palace by Wyndham

Playa La Laguna, en los tramos gestionados por & Palace by Wyndham Iberostar Selection Hacienda Dominicus,

Catalonia Bayahibe & Royal La Romana

Dreams Dominicus La Romana y Sunscape Dominicus La Romana

Dreams Dominicus y Sunscape Dominicus Playa Minitas, operada por Casa de Campo Resort & Villas.

La obtención de esta distinción reafirma a La Romana como un destino comprometido con la sostenibilidad, la gestión responsable de sus recursos naturales y el bienestar de la comunidad, consolidando un modelo en el que el desarrollo turístico avanza de manera equilibrada y con visión de largo plazo.