David Collado insta a los hoteles a mantener sus licencias al día

El ministro de Turismo, David Collado, exhortó a la Asociación de Hoteles y Turismo de la República Dominicana (Asonahores) a que todas las cadenas y establecimientos hoteleros mantengan al día las regulaciones correspondientes ante la institución que dirige.

A través de una publicación en su cuenta de X, el funcionario detalló que este cumplimiento incluye la obtención y vigencia de las licencias de operación, la subsanación de las observaciones levantadas durante las inspecciones, así como el reporte oportuno de la ocupación hotelera y de las actividades de Reuniones, Incentivos, Congresos y Eventos (MICE).

"El incumplimiento de estos requerimientos puede conllevar a la suspensión de las licencias de operación correspondientes", enfatizó Collado

Registro Nacional Turístico

Datos disponibles del Registro Nacional Turístico hasta el 4 de diciembre mostraban que, de un total de 444 establecimientos hoteleros a nivel nacional:

132 de ellos carecían de una licencia

118 de ellos tenían una licencia en estatus "vencida", lo que implica una renovación

38 figuraban con un estatus "en proceso" –incluyendo complejos hoteleros con más de una década de operaciones en el Distrito Nacional–

20 de ellos figuraban con un estatus incompleto –faltan documentos para la obtención de la licencia–.

De este modo, solo los 136 hoteles restantes (el 30.6 %) contaba con una licencia vigente, un estatus que indica que la documentación para operar se encuentra al día y está completa según los requerimientos.

Cambios

Recientemente, el Mitur actualizó el Registro Nacional Turístico renombrando las categorías de todas las licencias turísticas para los establecimientos registrados y reduciendo de cinco a cuatro estos apartados.

Con eufemismos, hoteles que antes figuraban con estatus "en proceso" ahora se registran como establecimientos "en formalización", mientras que aquellos complejos turísticos cuyos estatus de licencia se registraron como "vencidas" o "incompletas" aparecen, en muchos casos, como "inactivas".

También aparece el "no aplica" como un estatus diferenciado en el que figuran 27 hoteles que antes llegaron a estar inscritos como "sin licencia" o "vencida".

La actualización cuenta a 36 hoteles adicionales con licencias "activas" –o vigentes, como era llamado previamente–.

De este modo, el registro turístico actualizado presenta:

172 hoteles con licencias activas

122 de ellos con un estatus en formalización

119 complejos turísticos con estatus inactivo

27 de ellos bajo la categoría "no aplica"

Con estos cambios, la cantidad de hoteles al día representa el 39.0 %. Esto, sumado al 27.7 % en formalización, da como resultado que el 66.7 % de los locales hoteleros opera con licencias al día o están encaminados a regular sus operaciones.