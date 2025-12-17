David Collado inaugura en Bayahíbe estacionamiento para más de 270 vehículos de motor

Además del estacionamiento en Bayahíbe, el proyecto incluyó la construcción de 2,364 metros cuadrados de aceras, drenaje pluvial, adoquinado de la calle Norte, señalización vertical y horizontal, señalética informativa, bolardos, zafacones, bancos, senderos y un puente peatonal. ( FUENTE EXTERNA )

El ministro de Turismo, David Collado, inauguró este miércoles un moderno estacionamiento vehicular para visitantes en la playa de Bayahíbe, en la provincia La Altagracia, con el objetivo de mejorar la seguridad vial y peatonal en la zona.

La obra fue ejecutada con una inversión de 213.4 millones de pesos, en un área de intervención de unos 26,000 metros cuadrados, en terrenos que en su mayoría fueron donados por Central Romana.

El proyecto dispone de espacios para 58 autobuses, 157 vehículos ligeros y 58 motocicletas, para un total de más de 270 unidades.

"Hoy estamos aquí cumpliendo nuestra promesa y atendiendo un viejo reclamo de la comunidad que pondrá fin al caos existente, garantizando la seguridad vial y peatonal en toda esta área visitada por turistas extranjeros y nacionales", expresó Collado.

Impacto y beneficios para la comunidad y el turismo

El ministro afirmó que la obra resuelve el congestionamiento vehicular y peatonal que afectaba el entorno, y mejora el flujo de visitantes hacia los puertos de embarque que conectan con la isla Saona, la playa pública de Bayahíbe y las actividades recreativas y comerciales de la zona.

Además del estacionamiento, el proyecto incluyó la construcción de 2,364 metros cuadrados de aceras, drenaje pluvial, adoquinado de la calle Norte, señalización vertical y horizontal, señalética informativa, bolardos, zafacones, bancos, senderos y un puente peatonal.

La infraestructura cuenta también con un módulo de baños, casetas de seguridad de la Policía Turística, iluminación, paisajismo y equipamiento urbano.

Como parte del paisajismo se plantaron especies de gri-grí, mara, almácigo y roblillo.

De acuerdo con el Ministerio de Turismo, la obra se ejecutó conforme a las normas legales y medioambientales, con el propósito de garantizar un desarrollo sostenible y una experiencia segura tanto para turistas como para residentes.

Collado destacó el valor social y turístico del proyecto, al señalar que ordena el espacio público, mejora la movilidad y fortalece la infraestructura del destino Bayahíbe.