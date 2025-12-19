Aeropuerto de Punta Cana rompe récords en vuelos y superará los 11 millones de pasajeros en 2025

El Aeropuerto Internacional de Punta Cana (AIPC) atraviesa uno de sus momentos de mayor flujo de pasajeros, con vuelos que superan los del año pasado y una proyección de cierre anual por encima de los 11 millones de pasajeros movilizados, según informó este viernes Giovanni Rainieri, director de Operaciones Airside de la terminal.

El ejecutivo explicó a Diario Libre que durante diciembre el aeropuerto ha superado todas sus marcas anteriores.

"En este mes estamos rompiendo todos los récords y estableciendo nuevas marcas. Vamos a cerrar con más de 11 millones de pasajeros de enero a diciembre, más vuelos en una semana y más pasajeros en un solo día", afirmó.

Recordó que en 2024 el aeropuerto cerró con 10.1 millones de pasajeros, por lo que el crecimiento de este año refleja un aumento sostenido de la actividad aeroportuaria y turística del país.

Más vuelos

Rainieri indicó que los sábados continúan siendo los días de mayor tráfico aéreo, con picos que superan los registros habituales. En ese sentido, adelantó que el sábado 27 de diciembre se espera romper el récord de vuelos diarios, aunque aún no se manejan cifras definitivas. Para este viernes, el aeropuerto tiene programados alrededor de 150 vuelos comerciales.

Precisó que durante esta semana el AIPC opera un total de 812 vuelos, mientras que para la próxima semana la cifra superará los 850 vuelos, lo que marcaría un nuevo máximo semanal. En la misma semana del año pasado se registraron 786 vuelos.

También señaló que el mayor volumen de pasajeros se concentrará entre el 24 y el 31 de diciembre, período en el que se proyecta la movilización de cerca de 300 mil pasajeros entre llegadas y salidas, impulsada por las festividades de Navidad y Año Nuevo.

