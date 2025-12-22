El Aeropuerto de Punta Cana supera los 896 vuelos en una semana

El Aeropuerto Internacional de Punta Cana (PUJ) registró 896 vuelos en una semana, la cifra más alta a nivel operacional, lo que marca un nuevo hito dentro de la aviación regional y reafirma su posición como el aeropuerto de mayor dinamismo del país.

Con esta cifra, la terminal aérea supera el desempeño registrado en 2024, año en el que se alcanzaron 771 vuelos semanales, marcando un crecimiento interanual de 125 operaciones aéreas, reflejo del crecimiento sostenido de la demanda y de la capacidad operativa del aeropuerto para responder con eficiencia frente a una alta intensidad aérea.

Este crecimiento responde a la consolidación de Punta Cana como el principal destino turístico del Caribe, así como al desarrollo sostenido del sector hotelero y a la diversificación de la oferta turística, manifestó la compañía en una nota de prensa.

En particular, la expansión de polos emergentes como Miches, donde durante este año se han incorporado más de 2,000 nuevas habitaciones hoteleras, impulsando una mayor demanda de transporte aéreo, lo que ha motivado a las aerolíneas a incrementar frecuencias y desarrollar nuevas rutas hacia la región.

Este contexto ha incentivado una expansión gradual y sostenida de las operaciones del Aeropuerto de Punta Cana.

A su vez, el incremento en la frecuencia de vuelos y la incorporación de nuevos destinos directos se traduce en una experiencia más eficiente para los pasajeros, al ofrecer mayores opciones de conectividad, menos escalas y tiempos de viaje más optimizados para quienes eligen Punta Cana como puerta de entrada al país.

Este nuevo récord no solo confirma la solidez operativa del Aeropuerto de Punta Cana, sino que consolida su liderazgo frente a otras terminales del país y de la región, posicionándolo como un referente en eficiencia, conectividad y visión estratégica.

Además, evidencia la capacidad del aeropuerto para acompañar la evolución del turismo y adaptarse a las exigencias de una industria aérea en permanente transformación, manteniendo altos estándares de eficiencia, conectividad y seguridad, así como un enfoque continuo en la mejora de la experiencia del pasajero.

Nuevas rutas aéreas

Avión de Arajet sobrevolando Mendoza.

La aerolínea dominicana Arajet anunció este lunes el lanzamiento de su nueva ruta directa entre Punta Cana y la ciudad de Mendoza en Argentina, la cual iniciará sus operaciones el 16 de mayo de 2026 con tres frecuencias semanales los días miércoles, sábados y domingos.

Con este anuncio, Mendoza se convierte en la cuarta ciudad argentina donde Arajet establece vuelos directos en la Argentina, ampliando la conectividad aérea del país suramericano y enriqueciendo la red de más de 28 destinos y 15 países que hoy tiene la aerolínea.

Tarifa promocional La aerolínea también lanzó una promoción de hasta 25 % en la tarifa base para incentivar a los dominicanos a conocer el destino, utilizando el código"VamosMDZ".El período de compra de la oferta es del 22 al 26 de diciembre de 2025 y los boletos adquiridos podrán ser del 16 de mayo de 2026 al 21 de marzo de 2027

"Desde Mendoza, los pasajeros podrán conectar con más de 10 destinos de nuestra amplia red, incluyendo Chicago, Miami, Orlando, Lima, Ciudad de México, Kingston, entre otros", estableció Mercedes Martínez, vicepresidente de Alianzas Corporativas de la aerolínea.

El gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, estableció que esta nueva ruta suma una conectividad internacional "eficiente y accesible" en Mendoza.

"Estamos acercando a los mendozinos al corazón de las américas, pero también estamos abriendo nuestra ciudad para que vengan a conocernos y a disfrutar de los encantos de nuestra naturaleza, viñedos de clase mundial y hoteles del más alto nivel", manifestó.

Con esta apertura, Arajet continúa fortaleciendo su mapa de rutas en el Cono Sur y consolidando a la República Dominicana como una puerta clave para conectar de manera ágil a las Américas desde sus hubs en Punta Cana y Santo Domingo.