RD registró en un día la llegada de 42,949 turistas

Punta Cana se mantiene como el destino más visitado. ( FUENTE EXTERNA )

La República Dominicana registró en un solo día la llegada de 42,949 turistas en las diferentes terminales aeroportuarias, informó ayer el ministro de Turismo, David Collado.

Además, destacó que el fin de semana hubo un récord con el arribo de 120,475 turistas "consolidaron el mejor fin de semana que ha vivido el turismo dominicano".

En una publicación en la red social X, indicó que el 21 de diciembre se igualó a la cantidad que llegó en ese mes del 2019: 627,000 turistas. Es decir, diciembre quedará como el mes con más llegadas de visitantes.

"El resultado de este diciembre histórico va mucho más allá de los récords, reflejándose en más de 73 mil empleos, RD$7,699 millones en pago de impuestos y un aporte de US$2,614 millones al PIB (producto interno bruto) nacional", explicó el ministro en su red social, en la cual compartió dos imágenes con los logros.

Collado dijo que: "Son más que cifras: es trabajo, crecimiento y bienestar que llega a cada rincón de la República Dominicana".

Buen año

A noviembre del 2025, el país atrajo a 10.2 millones de turistas y extranjeros no residentes, reflejando un aumento de 3.1 % respecto a enero-noviembre del 2024.

Esta semana, el Aeropuerto Internacional de Punta Cana (AIPC), también impuso un récord con 896 vuelos en esos siete días.