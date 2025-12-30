El Gobierno avanza en la conformación del Consejo Consultivo de Turismo
El órgano se reunirá al menos cuatro veces al año para discutir estrategias de promoción del turismo en el extranjero
El Gobierno dominicano avanza en la conformación del Consejo Consultivo para la Promoción y Mercadeo del Turismo, un órgano creado para ofrecer asesoría y proponer políticas de inversión turística en el extranjero.
El pasado 2 de diciembre, el presidente Luis Abinader designó a los nuevos integrantes de esta entidad que fue constituida el año pasado.
Luis Rafael López Ferreira representará al Poder Ejecutivo en el Consejo y, mediante el Decreto 675-25, también fueron nombrados representantes de los principales aeropuertos del país:
- Paola Rainieri Kuret, en el Aeropuerto de Punta Cana.
- Nasim Antonio Yapor Alba, en el Aeropuerto Internacional del Cibao.
- Luis Emilio Rodríguez Amiama, en La Romana International Airport.
- Mónika Giovanna Infante Henríquez, en los aeropuertos concesionados.
Todos los miembros del Consejo Consultivo tienen derecho a voz y voto en las reuniones, y ejercerán sus funciones de manera honorífica.
Composición del organismo
De acuerdo con el Decreto 163-24, el Consejo Consultivo estará compuesto por trece miembros y será encabezado por el ministro de Turismo.
También forman parte del órgano el viceministro técnico, el viceministro de Fomento y Desarrollo, el director de Mercadeo, el director de las Oficinas de Promoción Internacional y el director jurídico del Ministerio de Turismo, quien además asumirá la secretaría del Consejo.
El documento establece que un asesor del ministerio será designado por el presidente del Consejo, y que habrá un representante del Poder Ejecutivo vinculado al sector turismo, nombrado mediante decreto.
El órgano se completa con el presidente de la Asociación de Hoteles y Turismo de la República Dominicana (Asonahores) y los representantes de los aeropuertos ya mencionados.
¿Qué hará el Consejo?
El Consejo, creado por el decreto 163-24 y modificado por el decreto 658-25, tiene carácter permanente y está adscrito al Ministerio de Turismo.
Su función principal es asesorar en la formulación de políticas y decisiones estratégicas vinculadas a la inversión en promoción del país como destino turístico.
Las decisiones del Consejo forman parte de la estrategia nacional de Marca País y su contenido puede ser clasificado como información reservada cuando esté en juego el interés nacional.
Las reuniones ordinarias se celebrarán al menos cuatro veces al año, y también podrán convocarse sesiones extraordinarias cuando sea necesario.