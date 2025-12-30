El Gobierno avanza en la conformación del Consejo Consultivo de Turismo

Playa de Boca Chica en un día habitual. ( DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA )

El Gobierno dominicano avanza en la conformación del Consejo Consultivo para la Promoción y Mercadeo del Turismo, un órgano creado para ofrecer asesoría y proponer políticas de inversión turística en el extranjero.

El pasado 2 de diciembre, el presidente Luis Abinader designó a los nuevos integrantes de esta entidad que fue constituida el año pasado.

Luis Rafael López Ferreira representará al Poder Ejecutivo en el Consejo y, mediante el Decreto 675-25, también fueron nombrados representantes de los principales aeropuertos del país:

Paola Rainieri Kuret , en el Aeropuerto de Punta Cana.

, en el Aeropuerto de Punta Cana. Nasim Antonio Yapor Alba , en el Aeropuerto Internacional del Cibao.

, en el Aeropuerto Internacional del Cibao. Luis Emilio Rodríguez Amiama , en La Romana International Airport.

, en La Romana International Airport. Mónika Giovanna Infante Henríquez, en los aeropuertos concesionados.

Todos los miembros del Consejo Consultivo tienen derecho a voz y voto en las reuniones, y ejercerán sus funciones de manera honorífica.

Composición del organismo

De acuerdo con el Decreto 163-24, el Consejo Consultivo estará compuesto por trece miembros y será encabezado por el ministro de Turismo.

También forman parte del órgano el viceministro técnico, el viceministro de Fomento y Desarrollo, el director de Mercadeo, el director de las Oficinas de Promoción Internacional y el director jurídico del Ministerio de Turismo, quien además asumirá la secretaría del Consejo.

El documento establece que un asesor del ministerio será designado por el presidente del Consejo, y que habrá un representante del Poder Ejecutivo vinculado al sector turismo, nombrado mediante decreto.

El órgano se completa con el presidente de la Asociación de Hoteles y Turismo de la República Dominicana (Asonahores) y los representantes de los aeropuertos ya mencionados.

¿Qué hará el Consejo?

El Consejo, creado por el decreto 163-24 y modificado por el decreto 658-25, tiene carácter permanente y está adscrito al Ministerio de Turismo.

Su función principal es asesorar en la formulación de políticas y decisiones estratégicas vinculadas a la inversión en promoción del país como destino turístico.

Las decisiones del Consejo forman parte de la estrategia nacional de Marca País y su contenido puede ser clasificado como información reservada cuando esté en juego el interés nacional.

Las reuniones ordinarias se celebrarán al menos cuatro veces al año, y también podrán convocarse sesiones extraordinarias cuando sea necesario.

