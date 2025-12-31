La República Dominicana espera la llegada de 120 cruceros para enero del 2026

La República Dominicana continúa fortaleciendo su posicionamiento como uno de los principales destinos de cruceros del Caribe, con la llegada de más de 120 embarcaciones internacionales solo en enero de 2026, según el calendario oficial de cruceros de la Autoridad Portuaria Dominicana (Apordom).

Para entonces, el crucero Star Seeker, de la línea naviera Windstar Cruises –especializada en turismo de lujo– hará su primera visita al país.

La embarcación –que tocará por primera vez el puerto de Taíno Bay, en Puerto Plata, el próximo 18 de enero, en horario de 8:00 de la mañana a 6:00 de la tarde– "marca un hecho significativo para el turismo marítimo del país", destacó la institución en una nota de prensa.

El director ejecutivo de Apordom, Jean Luis Rodríguez, destacó la importancia para el sector de que 120 cruceros hayan escogido a la República Dominicana como uno de sus principales destinos en el cronograma de atracos.

"Este calendario refleja la confianza de las principales navieras del mundo en la República Dominicana y el resultado del trabajo que venimos realizando para fortalecer nuestra infraestructura portuaria y consolidar al país como un referente regional en la industria de cruceros", expresó.

Navieras esperadas

El calendario incluye la visita de barcos de reconocidas líneas como Royal Caribbean, Carnival Cruises, Norwegian Cruise Line, MSC, Celebrity Cruises, Costa Cruises, Princess Cruises, Virgin Voyages y AIDA Cruises, reafirmando la confianza de la industria en los puertos dominicanos.

Durante el mes, los puertos de Taino Bay, Amber Cove, Puerto Santo Domingo y La Romana recibirán múltiples escalas, lo que impactará directamente a la economía local, el comercio, las excursiones turísticas y la creación de empleos.

Enero forma parte de la temporada alta de cruceros en la región, que se extiende desde los meses de noviembre hasta abril, período en el que las principales navieras incrementan sus operaciones en el Caribe, favorecidas por las condiciones climáticas y la alta demanda turística.

Cifras del 2025

El ministro de Turismo, David Collado, dijo ayer que el 2025 cerró con 2,399, 830 cruceristas, lo que consideró "un año récord".

¡2025 fue un año récord para el turismo de cruceros en la República Dominicana!



Crecimos, nos diversificamos y fortalecimos un sector que hoy genera más oportunidades, más desarrollo local y mayor impacto económico en distintas regiones del país.

