El Aeropuerto de Punta Cana movilizó más de 11 millones de pasajeros en 2025

El Aeropuerto de Punta Cana (PUJ) cerró el año 2025 con la movilización de más de 11 millones de pasajeros, consolidándose como la principal puerta de entrada aérea de la República Dominicana y uno de los aeropuertos de mayor tráfico del Caribe.

En el conjunto del año, las operaciones aéreas totalizaron 35,092 vuelos, lo que representó un crecimiento de 15.6 % frente a 2024.

Durante el mes de diciembre, el PUJ registró un incremento interanual de 11.5 % en la cantidad de pasajeros, al pasar de 975,450 en diciembre de 2024 a 1,087,621 en diciembre de 2025.

Este desempeño coincidió con un aumento sostenido de la actividad aérea en temporada alta, período en el que el aeropuerto alcanzó tres récords semanales consecutivos de vuelos, con 812, 896 y 900 operaciones, respectivamente.

Este comportamiento estuvo vinculado, entre otros factores, a la apertura de nuevas rutas hacia mercados como Francia, México, Estados Unidos, Colombia y el Caribe Oriental, así como a la expansión de aerolíneas internacionales que continúan apostando por Punta Cana como hub turístico regional.

Reconocimientos internacionales

El crecimiento del flujo de pasajeros y de las operaciones estuvo acompañado por reconocimientos internacionales, como la acreditación Nivel 3 en Experiencia del Cliente del Consejo Internacional de Aeropuertos (ACI), las 4 estrellas otorgadas por Skytrax, el reconocimiento al VIP Lounge por Priority Pass y la recertificación en las normas ISO 9001 e ISO 14001.

A esto se sumaron avances en infraestructura, entre ellos la expansión del parqueo de la Terminal B y la puesta en operación del Punta Cana Free Trade Zone (PCFTZ).

Con estos resultados, el Aeropuerto de Punta Cana reforzó su posición como uno de los principales nodos de conectividad aérea del Caribe y América Latina y reflejan el impacto positivo de un ecosistema turístico fortalecido por nuevas aperturas hoteleras, alianzas estratégicas y una visión orientada a ofrecer una experiencia de viaje segura, eficiente y memorable.