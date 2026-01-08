RD supera su marca turística con la llegada de 11.7 millones de visitantes en el 2025

En el 2025, la República Dominicana fue el destino escogido por 11,676,901 visitantes que ingresaron al país tanto por vía aérea como por vía marítima, para un crecimiento de 4.7 % con relación al 2024, cuando el flujo turístico alcanzara los 11,192,047 viajeros hasta entonces.

La llegada de pasajeros tanto vía aérea como vía marítima superó los 1,392,649 visitantes solo en diciembre, para un alza de 14.2 % con relación al mismo período del 2024 –cuando ingresaran 1,219,607 viajeros–, de acuerdo al Ministerio de Turismo (Mitur), que destacó que el 20 de diciembre fue el día de mayor flujo turístico de todo el año, con 42,494 turistas vía aérea.

"Hemos cerrado un año extremadamente fuerte y de manera contundente en el crecimiento del turismo de la República Dominicana", aseveró el ministro de Turismo David Collado en una rueda de prensa, mientras que la viceministra técnica de Turismo, Jacqueline Mora, lo calificó como un "super récord" en la región, debido a que otros países competidores no exhibieron el mismo ritmo de incremento en su flujo turístico.

El fortalecimiento de los mercados emisores de turistas en América Latina, sobre todo en el cono sur, una mayor conectividad aérea –con un máximo de 69,724 vuelos que el país recibió en todo el año– y una estrategia de promoción internacional en los destinos emisores potenciales explican en buena medida el desempeño del turismo dominicano.

Aunque el 65 % de los turistas que ingresaron al país en los últimos 12 meses provino de América del Norte, el mercado emisor que más creció fue el de América del Sur, con una subida de 24 % y una participación de 16 % en los últimos doce meses.

Asimismo, el 12 % de los turistas provino de Europa, mientras que el 7 % provino desde México, América Central y el Caribe.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/01/08/whatsapp-image-2026-01-08-at-122933-pm-68770870.jpeg Collado (centro) se hizo acompañar de los principales representantes del sector. De izquierda a derecha: Juan Manuel Martín de Oliva, Encarna Piñero, Sabina Fluxà y Juan Bancalari. (DIARIO LIBRE/DARE COLLADO)

Llegadas aéreas

Solo en diciembre llegaron al país 976,747 extranjeros no residentes a través de los diferentes aeropuertos del país, para un alza de 10.5 % con relación a los 884,129 pasajeros aéreos registrados en el mismo período del 2024.

"Nos acercamos al millón de turistas vía aérea en un solo mes", afirmó Collado sobre los resultados de diciembre, definiéndolo como un crecimiento de casi un 50 % respecto a la tendencia observada en los años previos a la pandemia.

Como principal destino visitado por los turistas, el Aeropuerto de Punta Cana registró un crecimiento interanual de 8 % el año pasado, siendo la principal vía de entrada para 5.4 millones de pasajeros, el 61 % del total de turistas aéreos.

A este le siguió Las Américas –con una participación del 22 %– el Aeropuerto del Cibao (11 %), Puerto Plata (4 %) y La Romana que, a pesar de solo recibir un 1 % de los pasajeros (108,715 pasajeros en total), es la terminal aérea que registra el mayor crecimiento durante todo el año, de un 43 %, fruto de la recuperación del mercado europeo, sobre todo del ruso y del ucraniano.

El tercer destino de cruceros en el Caribe

El año pasado, la República Dominicana también destacó con la llegada de 2,815,732 cruceristas, 159,427 personas por encima que los 2,656,305 visitantes, para un crecimiento del 6 %.

Mora aseveró que el país pudo haber llegado hasta los 3 millones de visitantes, a no ser por las cancelaciones de rutas marítimas programas durante el año –siendo octubre uno de las más significativas por el paso de la tormenta tropical Melissa–.

"Somos el tercer destino del Caribe, luego de Bahamas y Cozumel", aseveró Mora, quien indicó que previo a la pandemia era el séptimo destino del Caribe, una realidad que se ha revertido en beneficio de la industria gracias a su fortalecimiento y promoción.

Cabo Rojo, el puerto de cruceros más reciente de todos, ya superó los 176,690 cruceristas en el 2025 tras la recepción de 42 operaciones marítimas, quedando en el cuarto lugar de todos los puertos de entrada, para un crecimiento de 1,420 % respecto al 2024, año de su inauguración e instalación de las nuevas líneas navieras.