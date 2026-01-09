RD se afianza como destino entre jóvenes que buscan aventura y actividades en familia

Con la llegada de 11,676,901 visitantes en 2025, la República Dominicana reafirmó su liderazgo en el turismo del Caribe, siendo un destino atractivo para viajeros jóvenes cuya prioridad es pasarla en familia, vivir nuevas aventuras y encontrar actividades para la recreación.

De los turistas encuestados por el Ministerio de Turismo (Mitur) para conocer su satisfacción durante su estadía, el 42 % tenía 35 años o menos y el 26 % tenía entre 36 y 49 años, lo que marca un perfil en el que el 68 % de quienes visitaron el país no llegaba a la mediana edad.

El turismo familiar fue el segmento más predominante de los viajeros, con una incidencia de 36 %, seguido del turismo de adultos o de pareja (25 %) y el turismo aventurero (21 %).

En consonancia, el 79 % de los turistas que pernoctó en el país durante los últimos 12 meses vino atraído por las actividades de ocio. El 17 % se motivó por la visita de amigos y el 3 % viajó al país por asuntos de negocios.

El 2025 también se caracteriza por recibir más turistas mujeres (52 %) que hombres (48 %), según las estadísticas de Turismo.

Muy satisfecho

Los datos reflejan que los turistas han vivido una buena experiencia al conocer la República Dominicana: el 92 % asegura que regresaría, mientras que el 61 % recomendaría el destino.

Asimismo, se incluyen valoraciones positivas para sus motivos de viaje, incluido los deportes, las bodas o las lunas de miel, dos segmentos que se están volviendo cada vez más populares como oferta complementaria en el país.

Las mejores evaluaciones provinieron de países como los Estados Unidos y Canadá –los dos principales mercados emisores de la República Dominicana–, destacando el creciente apoyo de los latinoamericanos que están dando la oportunidad de conocer al país como destino turístico. Tal es el caso de los argentinos, colombianos, puertorriqueños, mexicanos y brasileños.

Respaldo de los dominicanos no residentes Más allá de visitar a sus familiares, los dominicanos residentes en otros países también contribuyen a la dinámica del turismo cuando salen a conocer nuevos lugares, tanto dentro de los polos hoteleros como a lo interno del país. En el 2025, 1,519,211 dominicanos en el exterior regresaron a la República Dominicana para realizar algún tipo de actividad turística, 108,867 dominicanos más que en el 2024, para un crecimiento de 7.7 %. Los dominicanos representaron el 17.1 % de los 8,861,169 pasajeros que llegaron al país vía aérea, de acuerdo a Turismo.