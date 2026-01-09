La República Dominicana alcanzó en 2025 un récord histórico de 11,676,901 visitantes, que equivale a un crecimiento de 4.7 %. Este es el resultado de una transformación profunda y sostenida del sector turístico en los últimos cinco años, informó ayer jueves el ministro de Turismo, David Collado.

El ministro presentó los resultados del desempeño de la industria entre enero y diciembre del año recién finalizado.

La llegada de 8,861,169 extranjeros no residentes vía aérea y de 2,815,732 pasajeros vía marítima, confirma la tendencia de un turismo joven y predominantemente familiar que valora el ocio.

De los turistas encuestados durante su estadía en los últimos 12 meses, el 92 % aseguró que regresaría a Quisqueya, mientras que el 61 % de ellos recomendaría el destino.

"Hemos cerrado un año extremadamente fuerte, y de manera contundente, en el crecimiento del turismo", enfatizó el ministro de Turismo, David Collado.

El funcionario resaltó que solo en diciembre se superó la barrera del millón, con 1,392,649 de visitantes, 14.2 % más que los 884,129 de diciembre del 2024. Incluso, el día 20 fue el de mayor flujo turístico de todo el año: 42,494 turistas ingresaron al país solo en esa fecha.

Factores del éxito

Collado explicó que este desempeño fue fruto de la diversificación de mercados emisores, así como del

lanzamiento de nuevas rutas aéreas que garantizaron el ingreso de 69,724 vuelos.

La expansión de la conectividad desde el Aeropuerto de Punta Cana fue determinante: solo las rutas desde y hacia terminales situadas en la costa este de los Estados Unidos -como los aeropuertos de Denver, y Raleigh-Durman-, Ciudad de México o Tucumán, Argentina, sumaron 71,758 nuevos asientos a los más de 12 millones durante el 2025. Esto también incidió en que esta terminal -que recibió al 61 % de los turistas en ese período- creciera un 8 %, con 5.4 millones de pasajeros.

Cambio de estrategia

La viceministra técnica de Turismo, Jacqueline Mora, aseguró que el Gobierno cambió su estrategia para "acelerar el paso" dada la coyuntura internacional que vivió el turismo el año pasado.

Esto se tradujo en un mayor encadenamiento productivo: la industria hotelera reportó una ocupación de habitaciones que rondó el 71 %, mientras que el dinamismo en la oferta marítima posicionó al país como el tercer destino para el turismo de cruceros del Caribe, solo por detrás de Bahamas y Cozumel, México.

Sudamérica: la "gran revelación" del turismo

Aunque el 65 % de los turistas que ingresaron al país en los últimos 12 meses provino de América del Norte, el mercado emisor que más creció fue el de América del Sur, con una subida de 24 % -con el ingreso de 269,909 pasajeros adicionales respecto al 2024- y una participación del 16 % en los últimos doce meses.

"América del Sur es la gran revelación para República Dominicana, número uno en crecimiento de turista", aseveró Collado, destacando mayores llegadas de argentinos, colombianos, peruanos brasileños, ecuatorianos, paraguayos y chilenos.

