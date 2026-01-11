Banco BHD celebrará la tercera edición del Foro BHD de Turismo e Inversión en Fitur 2026

El Banco BHD desarrollará en Fitur 2026 la tercera edición del Foro BHD, además de una agenda de múltiples reuniones de negocios, orientadas a facilitar y promover el turismo dominicano. ( FUENTE EXTERNA )

El Banco BHD realizará la tercera edición de su Foro BHD de Turismo e Inversión, bajo el tema "Tendencias del turismo en el Caribe. Más allá del turismo de costa", como parte de su participación en Fitur 2026, la feria internacional de turismo que se celebrará del 21 al 25 de enero en Madrid, España.

Este foro es el único evento dominicano dentro del marco de Fitur que ofrece contenido especializado sobre el sector turístico.

Cada año reúne a actores clave de la industria y cuenta con la presencia del ministro de Turismo, David Collado, así como del presidente del Banco BHD, Steven Puig, reafirmando su relevancia como espacio de análisis y proyección del turismo dominicano.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/01/11/steven-puig-la-que-va-6d62aeca.jpg Steven Puig,presidente del Banco BHD. (FUENTE EXTERNA)

En esta tercera edición, el evento contará con la participación de destacados expertos nacionales e internacionales.

Entre los ponentes figuran:

Jacqueline Mora, viceministra del Ministerio de Turismo; Salim Arkuch, vicepresidente y director general para Latinoamérica y el Caribe de Expedia Group; Christopher Imbsen, vicepresidente de Políticas del World Travel & Tourism Council (WTTC); Antonio Fungairino, director de Desarrollo de Hyatt Inclusive Collection; y Alejandro Cambiaso, fundador y presidente de la Asociación Dominicana de Turismo de la Salud.

Más allá de sol y playa

El Foro BHD de Turismo e Inversión debutó en Fitur 2024 con el tema "Turismo sostenible. Situación actual, perspectiva, mitigantes y mejores prácticas".

Además del foro, el Banco BHD desarrollará en Fitur 2026 una agenda de múltiples reuniones de negocios, orientadas a facilitar y promover inversiones para el fortalecimiento y desarrollo del turismo dominicano. Para ello, la entidad estará presente con una delegación encabezada por su presidente, Steven Puig, reafirmando su compromiso con el crecimiento sostenible del sector.



Posteriormente, su segunda edición, realizada en2025, abordó las oportunidades delen la República Dominicana, consolidando su rol como plataforma de reflexión estratégica.