Grupo Puntacana apuesta por el turismo deportivo y de lujo en Fitur 2026

El Grupo Puntacana es uno de los actores clave dentro de la delegación que representa a la República Dominicana en la Feria Internacional de Turismo (Fitur) 2026. ( FUENTE EXTERNA )

El Grupo Puntacana anunció su participación como parte de la delegación dominicana en la Feria Internacional de Turismo (Fitur) 2026, que se celebrará del 21 al 25 de enero en Madrid, España, donde presentará su visión estratégica orientada al fortalecimiento del turismo deportivo y de lujo como ejes clave para la competitividad y proyección internacional de la República Dominicana.

Como parte de las primicias que la empresa presentará en Fitur 2026, se anunciará el desarrollo de un nuevo proyecto estratégico en Miches, reafirmando su contribución al impulso del turismo de lujo en nuevos polos de desarrollo del país, en alianza con la cadena hotelera Grupo Meliá.

En esta edición de la feria, el grupo pondrá especial énfasis en el deporte como motor de desarrollo turístico, económico y reputacional, destacando eventos de alto nivel que continúan posicionando al país en la agenda internacional.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/01/12/participacion-grupo-puntacana-en-la-feria-internacional-de-turismo-fitur-45cd6f23.jpg Participación del Grupo Puntacana en la Feria Internacional de Turismo (Fitur) 2026. (FUENTE EXTERNA)

Corales Puntacana Championship

Entre ellos, sobresale el Corales Puntacana Championship PGA Tour Event, evento emblemático del Puntacana Resort, de carácter anual, que se celebrará del 13 al 19 de julio de este año, y que posiciona a Punta Cana como uno de los destinos de golf más importantes del Caribe.

Este evento reúne talento deportivo internacional, medios especializados, líderes de opinión del sector y audiencias de alto valor, con un impacto directo en la dinamización de la economía local y en el fortalecimiento de la reputación del destino y de la marca país.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/01/12/corales-puntacana-championship-pga-tour-event-2e07f57f.jpg Golfistas en el Corales Puntacana Championship PGA Tour Event. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/01/12/corales-puntacana-championship-pga-tour-event-68e16c21.jpg Golfistas en el Corales Puntacana Championship PGA Tour Event. (FUENTE EXTERNA) ‹ ›

El deporte, una experiencia turística integral

Desde Puntacana Resort, Grupo Puntacana ha sido pionero en integrar el deporte como una experiencia turística integral, promoviendo iniciativas que fomentan la competencia sana, el bienestar, el disfrute y la vida en comunidad, especialmente dirigidas a los propietarios y residentes del destino.

Un ejemplo de ello fue el reciente Padel Week Puntacana Resort, celebrado del 16 al 21 de diciembre, que contó con la participación de reconocidos deportistas como Coki Nieto y Alfonso Sánchez.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/01/12/padel-week-con-coki-nieto-y-alfonso-sanchez-en-puntacana-resort-f04c03e6.jpg Coki Nieto y Alfonso Sánchez jugaron en el Padel Week Puntacana Resort. (FUENTE EXTERNA)

Asimismo, en colaboración con Lux Tennis, celebraron en el Centro de Tenis Oscar de la Renta un encuentro único junto al tenista español Carlos Alcaraz, número uno del ranking Asociación de Tenistas Profesionales (ATP).

https://resources.diariolibre.com/images/2026/01/12/evento-carlos-alcaraz-tenis-center-en-puntacana-resort-7b6ac8f3.jpg El tenista español Carlos Alcaraz en el Centro de Tenis Oscar de la Renta. (FUENTE EXTERNA)

Del mismo modo, el grupo tiene prevista la realización de la III Copa de Polo Femenino, el próximo 31 de enero, en el Polo Club de Puntacana Resort, una iniciativa orientada a promover la diversificación de la oferta deportiva.

Este impulso al turismo deportivo se enmarca en una visión país desarrollada junto al Ministerio de Turismo (Mitur) y la Asociación de Hoteles y Turismo de la República Dominicana (Asonahores), que, en conjunto con el sector privado, continúan ampliando la propuesta turística nacional más allá de la oferta de sol y playa.

En este contexto, la República Dominicana se consolida como un destino integral y el Grupo Puntacana reafirma su rol como actor clave en la evolución del turismo nacional, elevando la propuesta del sector e integrando el turismo deportivo como palanca de crecimiento para experiencias de alto nivel.

Esta visión reafirma el compromiso de la compañía con un modelo de turismo sostenible, innovador y de alto valor, que aporta al desarrollo económico local y proyecta a la República Dominicana como un destino preparado para responder a las exigencias del turismo deportivo y de lujo en los mercados internacionales.