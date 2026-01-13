La Adeti elige a Andrés Marranzini como su nuevo presidente

La Asociación Dominicana de Empresas Turísticas Inmobiliarias (Adeti) eligió al empresario turístico Andrés Marranzini Grullón, director ejecutivo del Fideicomiso Punta Bergantín, como su nuevo presidente para el período 2026-2028.

El gremio celebró una asamblea general ordinaria para conformar su nueva directiva, que también estará integrada por Claudia Henríquez de Cap Cana, Yudith Castillo de Grupo Puntacana, Juan Velázquez de Costasur/Casa de Campo, y Laura Troncoso de Playa Grande Golf & Ocean Club, quienes ocuparán cargos de vicepresidentes.

En tanto, Cruz Apestegui de Rincón Bay, y Tania Ramírez de Terra RD Partners –gestora de activos de Inicia–, asumirán como secretario y tesorera, respectivamente.

Los vocales serán William Phelan de Tropicalia, Luis Enrique Fajardo de Grupo Velutini, Jesús Durán de Playa Nueva Romana, Luis José Asilis de Metro Country Club, Ángel Pérez de Club Hemingway, Abraham Amín Selman de Green One Playa Dorada, Eduardo Hermana de Cana Rock y Francisco Gómez de Kaynoa, mientras que Michael Lugo Risk, continuará desempeñándose como director ejecutivo.

Compromiso con el desarrollo del turismo inmobiliario

En esa asamblea, la Adeti renovó su compromiso con la promoción y desarrollo del turismo inmobiliario en la República Dominicana como componente esencial de la diversificación del turismo nacional, enfocada tanto en promover una oferta complementaria de alta calidad, como destacar la confianza y la seguridad jurídica para impulsar nuevos proyectos en los diversos destinos.

Como presidente recién electo, Marranzini agradeció el voto de confianza, al expresar su propósito de representar el sector desde el fortalecimiento y soporte institucional, la creación de sinergias estratégicas entre sectores, y el compromiso de apoyar la captación de nuevas inversiones que garanticen una robusta participación en la economía y desarrollo del país.

Marranzini ha fungido como vicepresidente de la Asociación de Hoteles y Turismo de la República Dominicana (Asonahores), además de haber participado en diversos consejos.

También, ha sido miembro de la junta de directores del Instituto de Formación Técnico Profesional (Infotep) por el sector empresarial; representante del sector turístico ante la Junta de Aviación Civil (JAC) y colaborador de la Asociación Dominicana de Rehabilitación (ADR).

Actualmente, es el director ejecutivo del Fideicomiso Punta Bergantín.