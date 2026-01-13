El distrito municipal Verón-Punta Cana participará por primera vez en Fitur 2026

El ayuntamiento del distrito municipal Verón-Punta Cana participará por primera vez con un estand en la Feria Internacional de Turismo (Fitur) 2026 celebrada en Madrid, España, con lo que se integrar a las actividades de promoción de destino Punta Cana, informó el director municipal, Ramón Ramírez.

El objetivo, explicó, es resaltar los atractivos turísticos que ofrece esta región, con un enfoque centrado en mostrar la belleza natural, la hospitalidad de su gente y la riqueza cultural que caracterizan la comunidad, convertida en el principal destino turístico de República Dominicana y del Caribe.

Esta acción, dijo Ramírez, responde a una estrategia de promoción con la que se busca proyectar a los inversionistas y otros actores del sector, el compromiso del municipio con las iniciativas encaminadas a atraer nuevas inversiones y fortalecer los flujos turísticos.

Fitur 2026 se celebrará del 21 al 25 de enero en la capital española.

Compromiso del municipio con el turismo

La participación en Fitur, expresó Ramírez, refleja el compromiso de la administración municipal con el sector turismo y las iniciativas para posicionar a Verón-Punta Cana como un destino turístico de primer nivel.

"Es una oportunidad para mostrar lo que nuestra comunidad tiene para ofrecer a nuestros visitantes y nuestro compromiso con esta actividad", resaltó.

Agregó que la presencia activa e independiente de la autoridad municipal, es una acción que además de proyectar un alto nivel de compromiso y generar confianza en la inversión hotelera, también fortalece y crea un nuevo tipo de relación con los demás operadores turísticos.

Al mostrar su identidad única, la municipalidad busca no solo atraer a inversiones y turistas, sino también fortalecer alianzas estratégicas con operadores turísticos y agencias de viaje que puedan ayudar a promover la región a nivel mundial.

El estand de Verón-Punta Cana destacará las impresionantes playas, su diversificada oferta hotelera, la gastronomía local y las diversas actividades recreativas que se pueden disfrutar en la región, acompañado con presentaciones y actividades interactivas para captar la atención de los visitantes y medios de comunicación presentes en la feria.