David Collado celebra retorno de Air France a República Dominicana

"¡Air France regresa a la República Dominicana y le damos la bienvenida con los brazos abiertos!", expresó este martes el ministro de Turismo, David Collado, tras el reinicio de las operaciones estacionales de la aerolínea en la ruta París–Charles de Gaulle–Punta Cana, a través del Aeropuerto de Punta Cana.

"Hoy recibimos en el Aeropuerto de Punta Cana el primer avión que aterriza desde París, Francia. Seguimos fortaleciendo nuestra conectividad aérea y acumulando logros como este, que nos permite conectar nuevamente con el mercado francés", manifestó el funcionario en sus redes sociales, junto a una fotografía de un avión de Air France.

Durante la feria turística IFTM Top Resa del año pasado, el ministro Collado y el director comercial de Air France, Frédéric Descours, firmaron un acuerdo que oficializó el retorno formal de la conexión aérea entre la República Dominicana y París.

Operaciones

El servicio estacional opera del 13 de enero al 28 de marzo de 2026, con tres frecuencias semanales —martes, jueves y sábados—, conectando a Punta Cana con más de 200 destinos en Europa, Asia, África y Medio Oriente, a través del hub de Air France en París–Charles de Gaulle.

Maristella Rodríguez, Country Sales Manager de Air France–KLM para Costa Rica y la República Dominicana, afirmó que el regreso de la aerolínea a Punta Cana "refleja nuestro compromiso con mantener conexiones sólidas y significativas con la República Dominicana", y destacó la presencia de la compañía en el vuelo inaugural como una forma de reafirmar su apoyo al destino y dar la bienvenida a los pasajeros.

Rodríguez explicó que la ruta es operada con un Boeing 777-300, una aeronave de largo alcance con capacidad para 442 pasajeros, distribuidos en clase ejecutiva, premium y económica, lo que permite atender distintos perfiles de viajeros.