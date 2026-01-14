×
Versión Impresa
versión impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Air France
Air France

David Collado celebra retorno de Air France a República Dominicana

El ministro de Turismo destacó el fortalecimiento del enlace con el mercado francés

    Expandir imagen
    David Collado celebra retorno de Air France a República Dominicana
    Air France retoma ruta París–Punta Cana y refuerza conectividad con Europa (FUENTE EXTERNA)

    Air France regresa a la República Dominicana y le damos la bienvenida con los brazos abiertos!", expresó este martes el ministro de Turismo, David Collado, tras el reinicio de las operaciones estacionales de la aerolínea en la ruta París–Charles de Gaulle–Punta Cana, a través del Aeropuerto de Punta Cana.

    "Hoy recibimos en el Aeropuerto de Punta Cana el primer avión que aterriza desde París, Francia. Seguimos fortaleciendo nuestra conectividad aérea y acumulando logros como este, que nos permite conectar nuevamente con el mercado francés", manifestó el funcionario en sus redes sociales, junto a una fotografía de un avión de Air France.

    Durante la feria turística IFTM Top Resa del año pasado, el ministro Collado y el director comercial de Air France, Frédéric Descours, firmaron un acuerdo que oficializó el retorno formal de la conexión aérea entre la República Dominicana y París. 

    RELACIONADAS

    Operaciones 

    El servicio estacional opera del 13 de enero al 28 de marzo de 2026, con tres frecuencias semanales —martes, jueves y sábados—, conectando a Punta Cana con más de 200 destinos en Europa, Asia, África y Medio Oriente, a través del hub de Air France en París–Charles de Gaulle.

    • Maristella Rodríguez, Country Sales Manager de Air France–KLM para Costa Rica y la República Dominicana, afirmó que el regreso de la aerolínea a Punta Cana "refleja nuestro compromiso con mantener conexiones sólidas y significativas con la República Dominicana", y destacó la presencia de la compañía en el vuelo inaugural como una forma de reafirmar su apoyo al destino y dar la bienvenida a los pasajeros.

    Rodríguez explicó que la ruta es operada con un Boeing 777-300, una aeronave de largo alcance con capacidad para 442 pasajeros, distribuidos en clase ejecutiva, premium y económica, lo que permite atender distintos perfiles de viajeros. 

    Leer más
    TEMAS -

      Periódico líder de República Dominicana centrado en las noticias generales y el periodismo innovador.