RD toma el timón del turismo regional: Collado asumirá la presidencia del CCT

El ministro de Turismo de la República Dominicana, David Collado, asumirá la Presidencia Pro Témpore del Consejo Centroamericano de Turismo (CCT) en un acto oficial que se celebrará el 22 de enero en Madrid, España, durante la Feria Internacional de Turismo (Fitur) 2026.

El traspaso del cargo será realizado por Gloria de León, administradora general de la Autoridad de Turismo de Panamá, quien actualmente encabeza el organismo regional. Con este relevo, la República Dominicana pasará a liderar la agenda de integración turística de Centroamérica y el Caribe durante el próximo período.

La ceremonia ha sido convocada por la Secretaría de Integración Turística Centroamericana (Sitca), entidad que destacó que el encuentro busca dar continuidad a los esfuerzos conjuntos para fortalecer la promoción internacional de la región y profundizar las políticas de cooperación entre los países miembros.

El acto está pautado para las 4:00 de la tarde, hora de Madrid, en el stand de la República Dominicana identificado como 3B01-FT26 dentro del recinto ferial de Fitur. La actividad forma parte del programa oficial de la feria, uno de los eventos más importantes de la industria turística mundial.

Coordinar iniciativas

La Presidencia Pro Témpore del CCT tiene entre sus funciones coordinar iniciativas regionales, articular estrategias de promoción conjunta, impulsar la conectividad y fomentar proyectos que mejoren la competitividad del destino centroamericano en los mercados internacionales.

Con la designación de Collado, el país refuerza su presencia en los espacios de decisión del turismo regional, en un contexto en el que República Dominicana ha mantenido un crecimiento sostenido en la llegada de visitantes y en la inversión del sector.