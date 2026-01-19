La delegación de BHD llega a Madrid para participar en Fitur 2026

El presidente ejecutivo del BHD, Steven Puig, encabeza la delegación de ejecutivos que participará en Fitur 2026. ( FUENTE EXTERNA )

La delegación del Banco BHD llegó a Madrid, España, para ejecutar una agenda preliminar de más de cincuenta actividades en la Feria Internacional de Turismo (Fitur), que se celebrará del 21 al 25 de enero.

Entre los eventos en los que participará el grupo de ejecutivos, encabezado por el presidente ejecutivo del banco, Steven Puig, incluyen reuniones de negocios, anuncios de acuerdos y la realización del Foro BHD de Turismo e Inversión.

"El turismo dominicano se proyecta al mundo a través del diálogo, la estrategia, la comunicación y la colaboración. Es por esto que cada año tenemos presencia en Fitur y realizamos el Foro BHD de Turismo e Inversión, que esta vez llega a su tercera edición, con el objetivo de fortalecer la competitividad del país y generar nuevas oportunidades para el desarrollo del sector turístico", afirmó Puig.

Foro de turismo e inversión

En el tercer Foro BHD de Turismo e Inversión, cinco expertos desarrollarán el tema "Tendencias del turismo en el Caribe; más allá del turismo de costa", moderado por la viceministra de Turismo de la República Dominicana, Jacqueline Mora.

El Foro BHD de Turismo e Inversión es el único evento dominicano en el marco de Fitur que aporta contenido especializado sobre el sector turístico.

La delegación del BHD está conformada por el equipo de Banca Corporativa y Empresarial de la entidad financiera y por otros ejecutivos del banco y del Centro Financiero BHD.

Por Banca Corporativa y Empresarial, participarán Guillermo Méndez, su vicepresidente ejecutivo; Ariel Pérez, vicepresidente de Turismo y Servicios Conexos; Rosa Romero, vicepresidenta de Finanzas Estructuradas; Andrés Abbott, segundo vicepresidente de Turismo y Servicios Conexos, y Michael Caraballo, segundo vicepresidente de Finanzas Estructuradas. Además, Josefina Navarro, vicepresidenta sénior de Comunicación Corporativa y Responsabilidad Social del Banco BHD.

"Donde quiera que existan oportunidades y espacios para promover lo nuestro, ahí estaremos presentes como un ente activo para impulsar proyectos que fortalezcan a toda la cadena de valor del turismo dominicano", agregó el presidente del Banco BHD.

Por las demás empresas del Centro Financiero BHD, están presentes Eric Ramos, vicepresidente ejecutivo gerente general de BHD Puesto de Bolsa; Alvin Martínez Llibre, vicepresidente ejecutivo gerente general de AFP Siembra; Gabriel Tineo, gerente general de BHD Fondos, y José Reynoso, vicepresidente de Finanzas e Inversiones de AFP Siembra.