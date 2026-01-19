El turismo aportó RD$15,357.2 millones en impuestos a noviembre 2025

Pasajeros en el Aeropuerto Internacional de Las Américas. ( DIARIO LIBRE/NELSON PULIDO )

En los primeros once meses del 2025, el Estado dominicano recaudó 15,357.2 millones de pesos de solo dos cargos vinculados al turismo: el impuesto a la salida de pasajeros al exterior -una retención aplicada en los aeropuertos del país- y las tarjetas de turismo -una tasa de 10 dólares que pagan los extranjeros no residentes que ingresan sin visa para fines vacacionales-.

Esto representa un aumento de 3.4 % respecto a los 14,851.7 millones de pesos registrados por ambos conceptos hasta noviembre del 2024 y un cumplimiento del 99.1 % en la meta de recaudación trazada en el presupuesto reformulado del Estado, que estimaba 15,503.8 millones de pesos.

Los datos, publicados por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), reflejan el impacto que recibe el fisco directamente de la actividad turística, que atrajo a 7,884,422 pasajeros vía aérea a noviembre pasado, por lo que los ingresos finales serán mayores cuando se compute el impacto de los 976,747 viajeros adicionales que se movilizaron por las terminales aéreas dominicanas en diciembre, lo que permitió cerrar el año con 8,861,169 pasajeros.

Conforme a la entidad recaudadora, el 66.2 % de los montos recaudados durante ese período (10,162.3 millones) provinieron del impuesto a la salida de pasajeros, mientras que el 33.8 % restante (5,195 millones de pesos) provino de las tarjetas de turismo.

Solo en noviembre pasado, el impuesto a la salida de pasajeros alcanzó los 809 millones de pesos, un 12.1 % más que los 721.5 millones en igual período del 2024 (87.5 millones más).

En tanto, las tarjetas de turismo pasaron de 419.9 millones a 476.5 millones de pesos, para un crecimiento del 13.5 % (56.7 millones más).

Esto hizo que, en conjunto, ambos tributos alcanzaran los 1,285.5 millones en noviembre pasado, 144.1 millones más que lo registrado hasta noviembre del 2024 (1,141.4 millones), para un alza de 12.6 %.

Inversión extranjera

A nivel macro, la actividad turística también aporta significativamente al crecimiento económico a través de los flujos de inversión extranjera directa (IED) que atrae el sector.

Hasta el tercer trimestre del 2025, al país habían ingresado de manera acumulada 923.8 millones de dólares en inversión extranjera solo del turismo, según los datos que reposan en el Banco Central de la República Dominicana (BCRD).

De esta manera, el turismo fue el segmento que más aportó a la captación de capital extranjero solo por detrás del sector energético (1,010.7 millones), sumando así el 22.6 % de la inversión extranjera directa acumulada, que totalizó los 4,082.4 millones de dólares hasta septiembre pasado.

La entidad monetaria proyectó que al cierre de 2025 la inversión extranjera directa superaría los 4,800 millones de dólares, con el turismo manteniendo una participación relevante dentro de ese flujo.

De igual forma, el BCRD estimó que durante 2025 el sector turismo aportaría 11,200 millones de dólares en divisas a la economía, un desempeño alcanzable dado el crecimiento sostenido del flujo turístico, con la llegada de 11,676,901 visitantes al cierre del año pasado.