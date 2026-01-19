La Policía Nacional refuerza la seguridad en La Romana durante arribo de cruceros

Turistas llegan a la República Dominicana a bordo de un crucero. ( FUENTE EXTERNA )

Agentes de la Policía Nacional mantienen un despliegue operativo permanente en la provincia La Romana con el objetivo de garantizar la seguridad, orientación y asistencia a los cientos de turistas que arriban semanalmente a través del puerto turístico de la ciudad.

La medida forma parte de las acciones preventivas implementadas para ofrecer una atención integral a los visitantes, asegurando un ambiente de orden, tranquilidad y protección durante su estadía en el destino.

De acuerdo con la institución del orden, la protección y el bienestar de cada turista representan una prioridad, por lo que se trabaja de manera continua para que quienes eligen a La Romana como destino disfruten de una experiencia segura y acogedora, fortaleciendo así la imagen positiva del país ante la comunidad internacional.

Siete cruceros llegan a La Romana

Durante la semana anterior, La Romana ha recibido siete cruceros, lo que ha generado un notable impulso a la economía local y ha permitido que miles de visitantes recorran y disfruten de los atractivos turísticos de la región, según informaron las autoridades.

Los agentes policiales, en coordinación con la Policía Turística (Politur), permanecen debidamente orientados y atentos, brindando acompañamiento, información y asistencia a los turistas, como parte del esfuerzo institucional por ofrecer un servicio cercano, humano y eficiente, alineado con los más altos estándares de seguridad turística.