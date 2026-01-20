BHD reconoce labor de David Collado en favor del turismo dominicano en Fitur 2026

David Collado (izq.) recibe de la mano del presidente ejecutivo del BHD (der.), Steven Puig, un reconocimiento a su labor al frente del Ministerio de Turismo. ( FUENTE EXTERNA )

El Banco BHD reconoció este martes la gestión de David Collado al frente del Ministerio de Turismo en la víspera de la Feria Internacional de Turismo (Fitur) 2026, como parte del tercer Foro BHD de Turismo e Inversión que organiza la entidad financiera.

Collado agradeció la distinción e indicó que la recibe "con humildad y el compromiso de seguir trabajando para continuar fortaleciendo el turismo" dominicano.

El funcionario atribuyó el éxito de su gestión, entre otros factores, al trabajo conjunto entre los sectores público y privado, lo que ha permitido colocar al país como un referente del turismo mundial.

Al otorgar la placa, el presidente ejecutivo del BHD, Steven Puig, destacó el esfuerzo de Collado por impulsar a la República Dominicana como destino turístico y llevarla hacia un "lugar especial" en el turismo internacional.

Puig entregó la placa en compañía del vicepresidente ejecutivo de Banca Corporativa y Empresarial, Guillermo Méndez; la vicepresidenta sénior de Comunicación Corporativa y Responsabilidad Social, Josefina Navarro; el vicepresidente de Turismo y Servicios Conexos Ariel Pérez y la vicepresidenta de Finanzas Estructuradas, Rosa Romero.

Tercer Foro BHD de Turismo e Inversión

Luego del reconocimiento se inició el III Foro BHD de Turismo e Inversión con el tema "Tendencias del turismo en el Caribe; más allá del turismo de costa".

Esta actividad, realizada en el marco de la Feria Internacional de Turismo (Fitur), contó con la ponencia de la viceministra del Ministerio de Turismo de la República Dominicana, Jacqueline Mora; del vicepresidente y director general para Latinoamérica y el Caribe de Expedia Group, Salim Arkuch; del vicepresidente de Políticas Públicas del World Travel & Tourism Council (WTTC), Christopher Imbsen.

Así como del director de Desarrollo de Hyatt Inclusive Collection, Antonio Fungairino, y del fundador y presidente de la Asociación Dominicana de Turismo de la Salud, Alejandro Cambiaso.

Al III Foro BHD de Turismo e Inversión asistieron, además de Collado el embajador de República Dominicana ante el Reino de España, Tony Raful, así como otros funcionarios.