David Collado promueve oferta turística dominicana ante 700 turoperadores en España

El ministro de Turismo, David Collado, presentó en España la oferta turística de la República Dominicana ante unos 700 agentes de viajes, turoperadores y actores del sector, como parte de su primer roadshow de promoción internacional del año en Europa.

Durante el encuentro, Collado destacó la apuesta del país por la diversificación del turismo y el fortalecimiento de la conectividad aérea, al tiempo que expuso las distintas experiencias que ofrece el destino dominicano. "Nosotros no vendemos un país, vendemos una experiencia maravillosa", afirmó.

El ministro señaló que la estrategia para este año está enfocada en continuar la recuperación del mercado europeo, que en 2025 aportó 1,025,000 visitantes a la República Dominicana, y en consolidar al país como el destino de larga distancia preferido por los europeos.

Indicó que trabaja para incrementar la cantidad de asientos y las frecuencias de vuelos desde Europa, como parte de los esfuerzos para sostener el crecimiento del flujo turístico desde ese mercado.

Roadshow

El roadshow, realizado en la capital española, se llevó a cabo en la víspera de la edición 46 de la Feria Internacional de Turismo (Fitur), que inicia este miércoles y se extenderá hasta el domingo.

En esta versión, la República Dominicana cuenta con una representación de más de 60 coexpositores, además de la participación de los principales bancos comerciales del país.

Collado adelantó que las proyecciones apuntan a cerrar negociaciones por más de US$4 millones al finalizar la feria.

