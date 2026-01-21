En Fitur anuncian que MSC Cruceros establecerá en La Romana su puerto base

El anuncio se realizó durante una rueda de prensa conjunta encabezada por el ministro de Turismo, David Collado; el CEO de MSC Cruceros, Gianni Onorato, y Andrés Pichardo, presidente de Casa de Campo Resort & Villas y representante de Central Romana Corporation. ( FUENTE EXTERNA )

MSC Cruceros y el Puerto de La Romana anunciaron este miércoles una alianza estratégica mediante la cual el buque MSC Opera operará como puerto base (homeport) en La Romana durante todo el año.

El anuncio se realizó durante una rueda de prensa conjunta encabezada por el ministro de Turismo, David Collado; el CEO de MSC Cruceros, Gianni Onorato, y Andrés Pichardo, presidente de Casa de Campo Resort & Villas y representante de Central Romana Corporation, en el marco de la Feria Internacional de Turismo, celebrada en Madrid.

Según explicó Pichardo, el acuerdo garantiza escalas semanales de MSC Cruceros durante los doce meses del año, lo que aporta estabilidad operativa, planificación a largo plazo y un impacto económico continuo y predecible para la región y el país.

En su intervención, Pichardo subrayó que La Romana ha sido históricamente un eje clave donde convergen la industria, la conectividad y el turismo, destacando más de cinco décadas de desarrollo integral bajo la marca Casa de Campo Resort.

Este modelo, explicó, ha logrado integrar hotelería de alto nivel, desarrollo inmobiliario, deportivo y cultural, marina, puerto marítimo, aeropuerto y una amplia gama de servicios turísticos, sentando las bases para alianzas trascendentales de largo plazo, como la alcanzada con MSC Cruceros.

Pichardo agradeció de manera especial a MSC Cruceros y a su CEO, Gianni Onorato, por la confianza depositada en La Romana y en la República Dominicana, y concluyó reafirmando que el país "no solo recibe cruceros, sino que construye alianzas, cuida sus destinos y lidera el futuro del turismo en la región".

Integración de Isla Catalina

Como parte de esta operación, la alianza también integra a Isla Catalina, uno de los principales patrimonios naturales de la región Este, gestionado por Casa de Campo bajo criterios de sostenibilidad, conservación ambiental y experiencias turísticas de clase mundial.

"Operar como homeport durante todo el año sitúa a La Romana en un grupo muy reducido de puertos a nivel global", afirmó Pichardo, al destacar que esta designación envía un mensaje claro de que la República Dominicana es un socio confiable, competitivo y preparado para liderar el turismo de cruceros en el Caribe.

El ejecutivo contextualizó el acuerdo dentro de lo que calificó como el mejor momento de la historia turística del país, resultado de una visión clara y de una efectiva colaboración público-privada.

En ese sentido, reconoció el liderazgo del presidente Luis Abinader y del ministro de Turismo, David Collado, por su rol en el fortalecimiento del sector y en la proyección internacional del destino dominicano.

Desde la perspectiva de Central Romana Corporation, la alianza con MSC Cruceros representa generación de empleos, fortalecimiento de los encadenamientos productivos, desarrollo regional y una apuesta firme por un modelo de turismo sostenible a largo plazo.