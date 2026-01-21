Leonardo Aguilera afirma que Banreservas apuesta al fortalecimiento del turismo

El presidente ejecutivo del Banco de Reservas, Leonardo Aguilera, aseguró este miércoles, durante la Feria Internacional de Turismo (Fitur) 2026, que la institución financiera apuesta firmemente al fortalecimiento del turismo como principal dinamizador de la economía dominicana.

Aguilera, al hablar durante la ceremonia de inauguración del stand dominicano en la reconocida feria que se celebra en IFEMA, señaló que el turismo representa uno de los principales generadores de divisas y empleos para el país, una actividad que impacta de manera directa y transversal en los diversos sectores productivos de bienes y servicios.

"La edición Fitur 2026 nos proporciona enormes oportunidades para ampliar nuestras relaciones con empresarios del sector y con aliados internacionales que ya conocen las potencialidades de la República Dominicana para la inversión en polos turísticos y en otras áreas de negocio", expresó.

El ejecutivo bancario destacó que Banreservas pone a disposición de los inversionistas su experiencia de 84 años de trayectoria y éxitos en la nación caribeña, para financiar sus inversiones turísticas y acompañarlos con una sólida relación de negocios.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/01/21/fitur-otra-9bcb7c30.jpeg

En ese sentido, enfatizó que la entidad bancaria se ha trazado la meta de lograr una participación destacada en la captación de inversiones para el sector turístico, mediante negociaciones bilaterales que ya han reportado importantes resultados para el país.

"Nos proponemos, mediante el incremento de nuestra cartera turística, seguir siendo líderes en la financiación de proyectos del sector y continuar contribuyendo al crecimiento de las extraordinarias cifras de visitantes que cada año rompen récords", afirmó.

Aguilera sostuvo que el turismo actúa como una verdadera locomotora de la economía dominicana, al impulsar el crecimiento económico, generar riqueza y crear oportunidades para amplios sectores de la sociedad.

Ante autoridades, representantes del sector financiero, empresarios y público en general, el presidente ejecutivo de Banreservas aseguró que la institución tiene motivos más que suficientes para augurar una participación destacada en esta feria, sustentada en su experiencia, prestigio y el reconocimiento de la sociedad dominicana.

Actualmente, Banreservas es la principal institución financiera del sistema financiero nacional, con una participación cercana al 45 % del total de los créditos otorgados al sector turístico en la República Dominicana.