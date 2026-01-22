David Collado: "Debemos velar porque el turismo sea cada vez más entendido"

Una amplia representación de la República Dominicana, integrada por hoteleros, banqueros, funcionarios y empresarios del sector, participa en la Feria Internacional de Turismo (Fitur) 2026, con el ministro David Collado a la cabeza.

Entre una reunión y otra en el vistoso estand del país, Collado responde preguntas de Diario Libre.

Este año, la agenda del ministro ha abarcado presentaciones multitudinarias de promoción, entrevistas a medios y reuniones a diferentes niveles. En una de las actividades de su programa, informó que permanecerá un año más al frente del Ministerio de Turismo y es ese el punto de partida para la corta entrevista:

—Ha dicho que estará un año más en Turismo. ¿Cuáles son las metas para ese corto tiempo?

Lo que funciona y da buenos resultados se mejora, pero no se cambia. La política turística dominicana de los últimos cinco años, si la medimos por los resultados, ha sido muy exitosa. No lo digo yo: lo dicen los hechos, los actores privados y los visitantes que repiten, algunos cada año. De modo que el propósito es fortalecer ese trabajo, no desmayar, y cuidar que sigamos creciendo, compitiendo y generando riquezas para los dominicanos. Detrás de cada línea de cruceros, aérea o inversión hay muchos esfuerzos. Debemos velar por la imagen turística del país, por la promoción de nuestra cultura y valores, y porque el turismo sea cada vez más entendido, en todo su valor, por nuestra sociedad.

—Con el horizonte hacia delante más corto, es más fácil mirar atrás. ¿Cómo evalúa este largo período al frente de Turismo?

Lo miro con satisfacción, pero también con sentido crítico. Logramos superar la crisis más profunda que haya vivido el turismo en el último siglo: la pandemia del covid. Fue una gran lección, de la que todavía seguimos extrayendo enseñanzas. Quizá el punto más luminoso ha sido la sintonía lograda entre el sector público y el privado. Hemos aunado energías y, hombro con hombro, hemos trabajado por el bien del país. Siempre he estado dispuesto a escuchar con humildad y a enderezar el rumbo cuando ha sido necesario. Son razones que comparto con el presidente Abinader (Luis), responsable como el que más de estos logros del turismo dominicano.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/01/22/dfaf441d-9a93-4d8c-8c6a-525355405f86-7bb784e3.jpg El ministro David Collado habla durante la inauguración del estand dominicano en Fitur 2026. (FUENTE EXTERNA)

—¿Es fácil combinar las tareas políticas con el trabajo en el Estado?

No hago una distinción, porque en ambos debe primar la vocación de servicio. Soy político por decisión propia y porque creo que es un camino para ejercer una ciudadanía responsable y comprometida. Y ese mismo principio guía mi gestión pública. Creo en la eficiencia, en el trabajo honrado y en el esfuerzo. Tanto como político y como funcionario.

—Las recompensas de esta edición de Fitur, matizada por el accidente ferroviario...

Aprovecho para expresar mi solidaridad con el pueblo español y con las víctimas de ese accidente ferroviario tan lamentable y doloroso. Prefiero que sean los ejecutivos bancarios y los empresarios quienes hablen de las cifras de los negocios que han hecho en esta feria y del servicio que les hemos brindado en nuestro estand. En lo que toca al turismo dominicano, nos iremos con la satisfacción de haber logrado avances en la conectividad aérea, compromisos de nuevas inversiones, muchos contactos y una promoción sólida del país, además del reconocimiento de que ya somos una potencia turística mundial. He sostenido decenas de reuniones con turoperadores, líneas aéreas, hoteleros y agentes de viajes. Yo he venido aquí a trabajar, que es lo que sé hacer.

Cinco grandes hoteles por abrir Ante más de 700 agentes de viajes y touroperadores, el ministro presentó el martes la diversidad de las distintas zonas del país. Informó también que este año se abrirán cinco grandes hoteles de cadenas internacionales en Miches, con una inversión superior a los 1,000 millones de dólares.