La casita dominicana en Fitur 2026 honra el legado de Frank Rainieri

El montaje recrea el campo dominicano con madera, ventanales y elementos típicos que evocan hogar y playa

Frank Rainieri agradeció el reconocimiento y afirmó que el éxito se logra con esfuerzo constante

    La casita dominicana en Fitur 2026 honra el legado de Frank Rainieri
    El ministro de Turismo, David Collado, junto al empresario Frank Rainieri, el presidente ejecutivo del Banco de Reservas, Leonardo Aguilera y otros funcionarios, durante el corte de cinta que dejó inaugurada la Casita Dominicana en Fitur, como muestra de la identidad y tradición del país. (FUENTE EXTERNA)

    El ministro de Turismo, David Collado, inauguró este jueves la Casita Dominicana en la Feria Internacional de Turismo (Fitur) 2026, una propuesta creativa que proyecta la esencia cultural del país y que lleva el nombre del empresario Frank Rainieri.

    De acuerdo con una nota de prensa, la iniciativa del Ministerio de Turismo busca mostrar la tradición, cercanía y calidez del campo dominicano, acompañada de música típica que envuelve a los visitantes en una experiencia que conecta con la identidad de Quisqueya.

    El montaje integra elementos emblemáticos como la mata de plátano, sombrillas de caña, mecedoras y detalles en tonos azules, evocando tanto la vida rural como las playas del país, permitiendo que turistas y dominicanos que asisten a Fitur se sientan como en casa.

    La Casita que tiene un letrero con un mensaje de bienvenida: "Saborea El Paraíso", está concebida como una estructura de madera con amplios ventanales que recrean el patio tradicional del campo dominicano, reforzando la autenticidad del concepto, según el comunicado.

    La Casita Dominicana, construida con madera, amplios ventanales y elementos del campo como mata de plátano, mecedoras y sombrillas de caña, ofrece en Fitur una experiencia que conecta con la identidad y tradición de la República Dominicana. (FUENTE EXTERNA)
    Estrategia de promoción a RD

    Durante el acto, el ministro Collado definió esta iniciativa como una estrategia innovadora de promoción país, diseñada para aprovechar el alcance global de Fitur y diferenciar la oferta dominicana más allá del estand convencional.

    "La Casa Dominicana nace con una visión clara: ir más allá del estand tradicional y ofrecer una experiencia auténtica, cercana y profundamente humana", expresó Collado.

    • De su lado, Frank Rainieri, fundador del Grupo Punta Cana y pionero del desarrollo turístico dominicano, agradeció el reconocimiento y destacó que solo el esfuerzo constante garantiza el éxito en cualquier empresa.

    En la feria, que se lleva a cabo en Madrid, España, hasta el próximo domingo, los visitantes pueden disfrutar de gastronomía criolla, ron dominicano, cigarros, así como de una muestra sobre el origen del turismo en Punta Cana, uno de los principales polos turísticos del Caribe.

