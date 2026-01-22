La cartera de crédito al turismo crece 67 % en cinco años, resalta la ABA

El financiamiento aportado por los bancos múltiples al turismo representa el 98 % del total de la cartera de crédito del sistema financiero orientada a este sector. ( FUENTE EXTERNA )

La cartera de crédito bancaria destinada a la actividad turística registró un crecimiento acumulado de 67 % durante el período 2020-2025, lo que refleja la apuesta de la banca al desarrollo de un sector estratégico para la economía nacional, destacó la Asociación de Bancos Múltiples de la República Dominicana (ABA).

La ABA indicó que esta cartera pasó de 67,483 millones de pesos en noviembre de 2020 a 112,524 millones de pesos a noviembre de 2025, con un incremento de 45,041 millones de pesos.

Destacó, además, que el financiamiento aportado por los bancos múltiples al turismo representa el 98 % del total de la cartera de crédito del sistema financiero orientada a este sector.

Cartera de crédito por provincia

Asimismo, resaltó el notable dinamismo que evidencian varias provincias en su actividad turística, lo que se refleja en el comportamiento favorable en la cartera de créditos destinada a este segmento.

Este listado es encabezado por La Romana con un crecimiento de 100 %, seguida de:

Puerto Plata (72 %)

(72 %) Santiago (59 %)

El Seibo (6 %).

No obstante, la ABA precisó que el Distrito Nacional, La Altagracia y El Seibo son las que concentran los mayores montos de los financiamientos otorgados por la banca múltiple al turismo en la República Dominicana, al representar en conjunto el 93 % de la cartera a noviembre de 2025, según datos de la Superintendencia de Bancos.

El gremio bancario expuso que estas facilidades crediticias son destinadas, principalmente, a la construcción de nuevos proyectos hoteleros y otros negocios orientados a ofrecer este servicio, ampliación y remodelación de los vigentes, compra de equipamiento y capital de trabajo.

"Estamos concientes de la importancia que reviste la actividad turística para el desarrollo de la economía dominicana", aseguró la ABA en una nota de prensa.

Asimismo, destacó la relevancia del turismo como generador de empleos directos e indirectos en el país, al concentrar 8.3 % del total de ocupados a nivel nacional, lo que equivale a 427,660 trabajadores, conforme a las estadísticas del Banco Central.