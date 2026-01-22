Meliá y Grupo Puntacana anuncian nuevo resort Paradisus en Miches

Meliá Hotels International, en alianza con Grupo Puntacana, anunció ayer la firma del Paradisus Miches, un exclusivo resort de nueva construcción que contribuirá al posicionamiento de Miches como uno de los próximos grandes destinos turísticos del país.

Paradisus Miches será el octavo hotel de Meliá en la República Dominicana y el primero en esta zona de gran potencial turístico. El resort ocupará un emplazamiento frente a más de 500 metros de playa virgen.

El resort contará con 600 habitaciones de diferentes tipos que permitirán ofrecer experiencias personalizadas.

Situado en la costa este de República Dominicana, Miches se encuentra en pleno proceso de transformación y está rodeado de algunos de los parajes naturales más singulares del país.

Sus montañas verdes, playas de arena blanca y enclaves emblemáticos como playa Esmeralda, laguna Limón, montaña Redonda o Salto La Jalda convierten la zona en un destino de alto valor paisajístico y cultural.

La proximidad al Aeropuerto de Punta Cana (PUJ), situado a hora y media por carretera, refuerza su accesibilidad y lo posiciona como uno de los enclaves con mayor potencial de crecimiento turístico en los próximos años.

En el marco de este anuncio, durante la Feria Internacional de Turismo (Fitur) 2026, Gabriel Escarrer, presidente y consejero delegado de Meliá Hotels International, destacó: "Paradisus Miches refleja el modelo de turismo en el que creemos: respetuoso, innovador, de alta calidad y comprometido con el desarrollo de los destinos y las comunidades locales".

Por su parte, Frank Elías Rainieri, CEO de Grupo Puntacana, subrayó que "la alianza entre Meliá Hotels International y Grupo Puntacana para el desarrollo del Paradisus Miches responde a una visión estratégica orientada a fortalecer la competitividad turística de la República Dominicana".

"Este proyecto representa una inversión de alto impacto que consolida al país como un destino confiable para el capital internacional, eleva el estándar de la oferta hotelera de lujo y contribuye a la diversificación y sostenibilidad del desarrollo turístico nacional", dijo.