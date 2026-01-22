República Dominicana asume presidencias Pro Témpore en turismo regional durante Fitur 2026

En el centro, el viceministro de Turismo de República Dominicana, Carlos Peguero, al recibir ambas presidencias. ( FUENTE EXTERNA )

República Dominicana asumió la presidencia Pro Témpore del Consejo Centroamericano de Turismo (CCT) y del Consejo Directivo de la Agencia de Promoción Turística de Centroamérica (CATA), en el marco de la Feria Internacional de Turismo (Fitur) 2026, en Madrid, España.

El liderazgo, que se extenderá entre enero y junio de 2026, fue recibido por el viceministro de Turismo de República Dominicana, Carlos Peguero, quien tendrá a su cargo la coordinación política y la definición de lineamientos estratégicos para el posicionamiento del multidestino Centroamérica–República Dominicana, reseña el medio español ABC Mundial.

El traspaso de la presidencia se formalizó durante un acto simbólico que contó con la participación de Nicole Solano, viceministra de Turismo de Belice, y Gloria De León, ministra de Turismo de Panamá y presidenta del Consejo Centroamericano de Turismo.

Durante su intervención, el viceministro Peguero subrayó que República Dominicana asume este desafío con una visión integradora y una clara vocación regional.

"Centroamérica y República Dominicana representan una propuesta turística complementaria, con diversidad cultural, riqueza natural, conectividad y hospitalidad. Unidos, podemos proyectarnos con mayor fuerza y competitividad en los mercados internacionales", afirmó.

RD, uno de los mejores destinos

El medio señala que, con más de 11.6 millones de visitantes internacionales registrados en el último año, República Dominicana llega a esta presidencia como uno de los destinos más consolidados del Caribe, aportando experiencia en gestión turística, capacidad institucional y liderazgo en promoción internacional.

Asegura que esta fortaleza permitirá impulsar una narrativa común que conecte destinos, optimice recursos y fortalezca el posicionamiento del multidestino regional.

Destaca que uno de los primeros hitos de esta nueva etapa fue la firma de un Memorándum de Entendimiento entre CATA y Amadeus, orientado a fortalecer el uso de datos, la inteligencia turística y la toma de decisiones estratégicas basadas en información de mercado.

Te puede interesar En Fitur anuncian que MSC Cruceros establecerá en La Romana su puerto base