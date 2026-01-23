El Banco Popular cierra su participación en Fitur 2026 con proyectos estimados en US$6,200 millones

El vicepresidente ejecutivo senior de Negocios Nacionales e Internacionales del Popular, Luis Espínola (centro, derecha) habla del desempeño de la entidad financiera durante una rueda de prensa, en la que participaron, de izquierda a derecha, el presidente de Asonahores, Juan Bancalari; el presidente ejecutivo de Banreservas, Leonardo Aguilera; el ministro de Turismo, David Collado, y el vicepresidente ejecutivo del BHD, Guillermo Méndez. ( FUENTE EXTERNA )

El Banco Popular Dominicano informó hoy que concluyó su participación en la cuadragésima sexta edición de la Feria Internacional de Turismo (Fitur) 2026, alcanzando negociaciones que representan una inversión total estimada en 6,200 millones de dólares para 36 proyectos turísticos en el país.

El financiamiento potencial –que inicialmente fue previsto en 1,300 millones– terminó ascendiendo a 3,100 millones de dólares, de los cuales el 90 % va destinado al sector hotelero y el 10 % para ofertas complementarias. De estos proyectos, cinco corresponden a nuevos desarrollos.

Además, se prevé una desconcentración geográfica de las inversiones. La región este continúa concentrando el 60 % de los proyectos, mientras que las regiones norte y suroeste en conjunto agrupan el 40 % restante.

Inversiones, empleos y renovaciones hoteleras

El acompañamiento financiero a estos proyectos se traduciría en la construcción y renovación de unas 14,000 habitaciones hoteleras, así como la generación de alrededor de 13,000 empleos directos y 39,000 indirectos.

Durante el desayuno de cierre ofrecido por el Ministerio de Turismo (Mitur) a medios de comunicación, el vicepresidente ejecutivo senior de Negocios Nacionales e Internacionales del Popular, Luis Espínola, destacó el papel estratégico de la entidad bancaria en el impulso al turismo dominicano y en el fortalecimiento de las inversiones sostenibles.

"El trabajo conjunto entre el Ministerio de Turismo, el sector privado, los medios de comunicación y la creciente participación del mercado de capitales en este sector ha sido clave para posicionar a la República Dominicana como un destino líder", expresó.

"La entrada de nuevos mercados emisores fortalece nuestra capacidad de atraer inversionistas con visión de largo plazo e interés en proyectos innovadores y sostenibles", agregó el ejecutivo.

La participación del Banco Popular en Fitur 2026 incluyó una agenda de reuniones de negocios e institucionales, con más de 54 encuentros realizados durante esta semana, organizados junto a las también filiales de Grupo Popular AFI Popular, AFP Popular y Servicios Digitales Popular.

En estos encuentros se reunieron ejecutivos de la organización financiera con potenciales nuevos inversionistas interesados en desarrollar iniciativas turísticas en el país por primera vez.

