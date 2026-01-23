Banreservas lidera en Fitur 2026 con acuerdos de inversión superiores a US$6,500 millones

El presidente ejecutivo de Banreservas, Leonardo Aguilera (centro), junto al presidente de Asonahores, Juan Bancalari (izq.) y el ministro de Turismo, David Collado (der.), en la rueda de prensa de cierre de la delegación dominicana en Fitur 2026. ( FUENTE EXTERNA )

El Banco de Reservas logró en la Feria Internacional de Turismo (Fitur) 2026 acuerdos de inversión superiores a los 6,500 millones de dólares, los cuales se traducirán en expectativas de financiamiento por más de 4,200 millones para el desarrollo de proyectos turísticos en la República Dominicana, informó hoy la empresa.

Estos acuerdos fueron el resultado de más de 60 reuniones estratégicas sostenidas por el equipo de Banreservas con inversionistas del sector turístico y turoperadores de alcance global.

El presidente ejecutivo de Banreservas, Leonardo Aguilera, puntualizó que estas inversiones permitirán la construcción de aproximadamente 11,000 nuevas habitaciones hoteleras, distribuidas en distintos polos turísticos del país.

"Culminamos una intensa jornada de trabajo orientada a fortalecer la diversificación del turismo y la expansión geográfica de las inversiones", expresó Aguilera, tras asegurar que el Banreservas se destacó como el principal financiador del turismo dominicano dentro del sistema financiero nacional.

Más de 30 nuevos proyectos hoteleros

Dos terceras partes de las inversiones que llegarán al país estarán respaldadas por Banreservas, abarcando más de 30 nuevos proyectos hoteleros, así como puertos de cruceros y parques temáticos, generando un impacto significativo en la economía local y en toda la cadena de valor del sector, resaltó el banco.

Las jornadas de reuniones se desarrollaron del 19 al 23 de enero, período en el cual la institución financiera concretó acuerdos que garantizarán nuevas oportunidades de inversión.

Resultados de la delegación dominicana

Aguilera felicitó el trabajo de la delegación dominicana encabezada por el ministro de Turismo, David Collado, quien anunció que las negociaciones en conjunto sumaron 13,370 millones de dólares (equivalentes a 885,680 millones de pesos).

El valor de estas inversiones representa casi el doble de lo alcanzado en la edición anterior de Fitur, cuando los acuerdos llegaron a los 6,750 millones de dólares.

