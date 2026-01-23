BHD Fondos anuncia la construcción de dos hoteles Marriott en Miches

Al centro, Gabriel Tineo y David Collado, durante la apertura de la "Casita dominicana" en Fitur 2026. ( FUENTE EXTERNA )

BHD Fondos anunció hoy que desarrollará dos hoteles de lujo bajo las marcas de Marriott International a través de Miches Capital Investment, sociedad invertida por el Fondo de Inversión Cerrado de Desarrollo BHD en asociación con el Grupo Prime.

La novedad se dió a conocer durante la Feria Internacional de Turismo (Fitur) 2026, donde también se informó que la inversión en estos proyectos sobrepasa los 300 millones de dólares.

Los hoteles JW Marriott y Autograph Collection en Playa Esmeralda, Miches, República Dominicana, contarán con un total de 650 habitaciones: 200 en el JW Marriott y 450 en el Autograph Collection.

El proyecto también contempla el desarrollo de 36 residencias de lujo y apartamentos de la marca JW Marriott y otras amenidades complementarias para a los huéspedes del destino.

Impulso de nuevos polos

Gabriel Tineo, gerente general de BHD Fondos, enfatizó que están enfocados en el impulso de nuevos polos y en el desarrollo sostenible del turismo.

Añadió que con la firma de la franquicia con Marriott International y en sociedad con el Grupo Prime, de Estados Unidos, se inicia la primera fase del proyecto hotelero y residencial en Miches.

También aseguró que este "elevará el valor de la oferta hotelera e inmobiliaria del país y mejorara las condiciones económicas de la población de la provincia con esta importante inversión extranjera y local".

Los hoteles serán desarrollados dentro de una porción del terreno de 600,000 metros cuadrados, propiedad de Miches Land Development, sociedad invertida por el Fondo de Desarrollo BHD en participación con socios locales del Grupo Therrestra, Grupo Sallant, TVP Management y Constructora Sofisa.

Bojan Kumer, vicepresidente regional de Desarrollo de Marriott International para América Latina y el Caribe, indicó: "Estamos sumamente entusiasmados por el acuerdo con este proyecto que redefine la oferta de lujo y de estilo de vida para all-inclusive en la región, elevando estos segmentos bajo el liderazgo de las marcas JW Marriott y Autograph Collection".

