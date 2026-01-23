David Collado afirma que Abinader ha sido pilar fundamental para impulso del turismo

El ministro de Turismo, David Collado, aseguró en la Feria Internacional de Turismo (Fitur) que el presidente Luis Abinader ha sido un pilar fundamental para el crecimiento del turismo en la República Dominicana.

Collado destacó las cualidades y la oferta diversificada de turismo que ofrece el país a los millones de visitantes, quienes disfrutan de una experiencia única y maravillosa.

Precisó que la República Dominicana apuesta a la diversificación turística y a una mayor conectividad aérea, para ir recuperando el mercado europeo.

"Debo decir públicamente que el presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, ha sido un pilar fundamental para el crecimiento del turismo dominicano", enfatizó.

Oferta dominicana

El funcionario habló durante la versión 46 de la feria turística de Fitur, que se extenderá hasta el domingo, con la participación de más 60 coexpositores y la presencia de los principales bancos comerciales del país.

En su primer roadshow de este 2026 en Europa, Collado presentó a 700 de agentes de viajes, turoperadores y otros actores del sector la bella y diversificada oferta turística de República Dominicana