RD logra acuerdos por más de US$13,370 millones en Fitur 2026

El ministro de Turismo, David Collado (centro), dando a conocer los resultados de la delegación dominicana en Fitur 2026. ( FUENTE EXTERNA )

La República Dominicana reafirmó su liderazgo en la Feria Internacional de Turismo (Fitur) 2026, al cerrar con negociaciones por más de 13,370 millones de dólares (equivalentes a 885,680 millones de pesos), informó hoy el ministro de Turismo, David Collado.

El valor de estas inversiones representa casi el doble de lo alcanzado en la edición anterior, cuando los acuerdos llegaron a los 6,750 millones de dólares en Fitur 2025.

"Ese es un número extraordinariamente impresionante; definitivamente ha sido un éxito total nuestra participación en Fitur", manifestó el funcionario.

Acompañado de representantes de los principales bancos comerciales y de la Asociación de Hoteles y Turismo de la República Dominicana (Asonahores), el funcionario hizo un balance de lo que fueron los resultados de las reuniones de negocios sostenidas durante la feria.

Producto de esas negociaciones el Banco Popular logró acuerdos por 6,200 millones de dólares, el Banco de Reservas por 4,200 millones y el Banco BHD por 2,970 millones de dólares.

Collado explicó que esas cifras fueron el resultado de más de 150 reuniones de negocios que sostuvieron los bancos comerciales en Fitur 2026, donde 60 empresas participaron como coexpositoras.

Así, se desarrollaron aproximadamente 1,500 reuniones de negocios privadas que fortalecieron la cadena de valor y posicionaron a los proveedores locales como aliados para el desarrollo de los proyectos extranjeros en el país.

Se espera que estas operaciones financieras garanticen cerca de 10,000 nuevas habitaciones hoteleras en los próximos tres años –sin contar proyectos inmobiliarios y mixtos–, lo que incrementará la capacidad operativa anual para recibir a más de 500,000 turistas adicionales.

A esto se suman el cierre de acuerdos con líneas aéreas para garantizar que más turistas europeos sigan llegando a la República Dominicana.

Conectando con el mercado europeo

La noche del martes 20 de enero, el evento "Meet in Paradise" se convirtió en el epicentro del turismo en Madrid, mostrando los atractivos de la República Dominicana de una forma innovadora, con audiovisuales que demuestraban la fortaleza del país como destino turístico. El encuentro reunió a más de 1,200 participantes, incluyendo:

Más de 500 agentes de viajes y turoperadores españoles y más de 200 del resto de Europa

de viajes y turoperadores españoles y más de 200 del resto de Europa Más de 25 representantes de líneas aéreas

Más de 50 líderes de la banca privada y fondos de inversión.

Confianza en el destino

Durante el Foro de Inversiones organizado por el Ministerio de Turismo el pasado 22 de enero, se destacaron oportunidades de inversión en Punta Bergantín (Puerto Plata), Miches y Pedernales para incentivar el crecimiento de la infraestructura turística y relacionada en estas demarcaciones, a fin de expandir la oferta para poder recibir un mayor flujo de turistas en el futuro.

En este evento se dieron cita más de 300 participantes, incluyendo fondos de inversión, asesores financieros, fondos inmobiliarios, fondos de infraestructura y oficinas de familia, así como miembros del sector público y privado dominicano relacionados al sector.

Los proyectos presentados representan en conjunto más de 30,000 habitaciones hoteleras y no hoteleras que, una vez construidas, tienen potencial de alojar a más de un millón de turistas adicionales.

Promoción de Miches Este destino al este del país se fortalece con 900 unidades nuevas que se añaden a las más de 2,000 ya existentes. Esto facilitará el alojamiento de hasta 88,413 turistas al año, que se sumarían a los más de 300,000 que ya visitaron la zona en el 2025. Además, se prevé la culminación de 4,411 habitaciones bajo el Consejo de Fomento Turístico de la República Dominicana (Confotur) que, una vez listas, tendrán capacidad para acoger a 414,000 visitantes adicionales.

Puerto de La Romana cierra acuerdo con MSC Cruceros

La compañía MSC Cruceros formalizó un acuerdo estratégico con el puerto de la Romana para establecerlo como el principal puerto de embarque permanente (home port, en inglés) mediante un nuevo programa operativo anual que iniciará este año.

La iniciativa garantizará un flujo ininterrumpido de turistas más allá de las temporadas tradicionales, gracias a itinerarios semanales que incluirán a isla Catalina como una experiencia de reserva natural exclusiva.

La alianza, sellada con la presencia del director ejecutivo de MSC, Gianni Onorato, y ejecutivos de Central Romana y Casa de Campo, combina la capacidad logística del puerto con el atractivo ecológico único de la región, fortaleciendo el liderazgo dominicano en la industria de cruceros del Caribe.

Otros acuerdos reportados

En turismo deportivo , la delegación dominicana agotó una agenda de eventos deportivos internacionales que buscan incentivar el arribo de más turistas durante este año a través de eventos como PGA Corales, Oceanman, World Baseball Classic Santo Domingo, ATP Cap Cana y los Juegos Centroamericanos, entre otros

, la delegación dominicana agotó una agenda de eventos deportivos internacionales que buscan incentivar el arribo de más durante este año a través de eventos como PGA Corales, Oceanman, World Baseball Classic Santo Domingo, ATP Cap Cana y los Juegos Centroamericanos, entre otros En términos de conectividad aérea , la feria sirvió de escenario para alcanzar negociaciones con aerolíneas europeas como TUI, Air Europa, World2Fly, Iberia, Neos, Discover y Edelweiss. Los acuerdos con estas aerolíneas, –que canalizan más del 90 % del turismo europeo hacia el país–, representan una oferta conjunta de más de un millón de asientos adicionales al año

, la feria sirvió de escenario para alcanzar negociaciones con como TUI, Air Europa, World2Fly, Iberia, Neos, Discover y Edelweiss. Los acuerdos con estas aerolíneas, –que canalizan más del 90 % del europeo hacia el país–, representan una oferta conjunta de de asientos adicionales al año En términos hoteleros, Fitur 2026 permitió que varios grupos hoteleros anunciaran la llegada de nuevos hoteles, como el Paradisus Miches –en asociación con Grupo Puntacana y Meliá–, un hotel sostenible de 600 habitaciones; el Hyatt Vivid Punta Cana, resort solo adultos de 467 suites y el Miches Grand, un megaproyecto de uso mixto que sumará más de 7,000 unidades.