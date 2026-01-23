Proponen exigir una licencia a los cruceros con casinos a bordo que ingresen al país

Si un crucero de primera categoría cuenta con un casino o una sala de juegos de azar como parte de las amenidades incluidas a sus visitantes y permanece por lo menos seis horas en aguas nacionales, deberá contar con una licencia otorgada por las autoridades dominicanas para operar esta actividad a bordo.

Esto es lo que propone un borrador de resolución que el Ministerio de Hacienda y Economía acaba de someter a vistas públicas para recibir observaciones y recomendaciones.

Se trata del primer instrumento de esta institución que busca normar un componente del turismo de cruceros, un segmento cada vez más en auge en el país: solo en el 2025, a la República Dominicana llegaron 788 barcos con 2,815,732 visitantes a bordo, según los datos oficiales.

De ser aprobada, la resolución obligará a toda embarcación de primera categoría –es decir, con una capacidad superior a los 2,000 pasajeros– a conseguir una licencia que avale esta actividad, considerando que los casinos en cruceros "pueden ser utilizados como instrumentos para el lavado de activos y el financiamiento de terrorismo".

Por eso, el documento considera imperativo aplicar la misma regulación que reciben las salas de juegos de azar en hoteles de primera categoría a los cruceros que naveguen o atraquen en territorio marítimo dominicano.

Fianza y tarifas

El borrador establece que los titulares de las licencias deberán obtener una fianza de fiel cumplimiento de 20 millones de pesos –o su equivalente en dólares– que deberá ser remitida a la Dirección de Casinos y Juegos de Azar de Hacienda y Economía.

La tasa de emisión de la licencia tendrá un costo de 1 millón para los cruceros entre 2,000 y 3,499 pasajeros y 1.5 millones si su capacidad es igual o sobrepasa los 3,500 pasajeros.

Esta licencia habilita únicamente la operación de una sola sala de juegos por barco, no pudiendo extenderse ni compartirse con otras embrarcaciones propiedad del mismo titular de la licencia.

Una vez emitida, la licencia tendrá una vigencia de cinco años y su renovación costará el 50 % del valor de la tasa de emisión vigente durante el año en que se solicite la renovación.

Tasas por operación anual

Adicional a esto, la operación anual de las salas de juegos estará sujeta al pago de tasas de operación conforme a la siguiente escala:

Casinos con un volumen de mesa entre una y 20 mesas: deben pagar 600,000 pesos anuales

entre una y 20 mesas: deben pagar 600,000 pesos anuales Entre las 21 y 40 mesas: pagarán 700,000 pesos al año

Desde la mesa 41 en adelante: pagarán 800,000 pesos anuales.

A todas las escalas se les impone un máximo de 15 entradas al aguas nacionales durante todo el año, por lo que el titular de la licencia de casinos a bordo de cruceros deberá pagar 15,000 pesos por cada entrada adicional.

Estas tasas deberán ser pagadas por el operador en la Tesorería Nacional luego de presentar la solicitud de la licencia, ya sea en pesos o en dólares, y se les aplicará una indexación del 100 % del Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Documentación El borrador de la resolución señala que toda persona jurídica interesada en operar una sala de juegos de azar o casino en un crucero debe solicitar la licencia de operación a la Dirección de Casinos y Juegos de Azar del Ministerio de Hacienda y Economía. Los documentos requeridos para su emisión deberán solicitarse con copia certificada por la entidad competente, apostillada y debidamente traducida al español por un intérprete judicial, cuya firma deberá ser legalizada por la Procuraduría General de la República; esto es en el caso de las sociedades comerciales extranjeras.