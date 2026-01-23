Turismo suspende contratos con Iberia por mal servicio en la ruta España–RD

David Collado ofreció la información durante un encuentro con periodistas que cubren la Feria Internacional de Turismo (Fitur), que se celebra en Madrid. ( FUENTE EXTERNA )

David Collado reveló este viernes que el Ministerio de Turismo (Mitur) decidió romper, hace cuatro meses, los contratos que mantenía con la aerolínea Iberia, debido al "mal servicio" ofrecido a los pasajeros que viajan entre España y la República Dominicana.

Collado, ministro de Turismo, ofreció la información durante un encuentro con periodistas que cubren la Feria Internacional de Turismo (Fitur), que se celebra en Madrid, España.

Según explicó el funcionario, la decisión se tomó porque las aeronaves utilizadas por la aerolínea no cuentan con el tamaño ni la calidad que, a su juicio, merece el país.

"Emplazamos a Iberia. Nos dijeron que estaban recibiendo aviones nuevos, más grandes y confortables, y que se comprometían con la República Dominicana", expresó.

Nuevos convenios con aerolíneas europeas

De manera paralela, el ministro anunció la firma de nuevos convenios con aerolíneas europeas, entre ellas Aerobroma y Condor, destacando que esta última es la principal línea aérea de Alemania.

Subrayó que Condor decidió formalizar el acuerdo directamente en la República Dominicana, sin esperar ferias internacionales como la ITB de Berlín, lo que,según indicó, evidencia el posicionamiento de Fitur como un escenario clave y el creciente atractivo del país como destino turístico de alto nivel.

"Cerramos con Condor, y esto es importante. Condor es la principal línea aérea de Alemania y viajó aquí para reunirse con la República Dominicana. Pudieron haber esperado la feria de Berlín, pero Fitur se ha consolidado como una feria regional de gran relevancia", afirmó.