RD y aerolínea Iberia acuerdan reforzar vuelos tras suspensión de contrato por mal servicio

Las autoridades dominicanas y la aerolínea española Iberia alcanzaron un acuerdo para reforzar la conectividad aérea entre España y la República Dominicana, luego de que el Ministerio de Turismo (Mitur) suspendiera, hace cuatro meses, los contratos que mantenía con la compañía debido a deficiencias en el servicio ofrecido a los pasajeros.

El convenio permitirá incrementar en un 30 % los vuelos entre ambos países a partir de 2026, cuando Iberia operará dos vuelos diarios entre España y territorio dominicano, equivalentes a 14 frecuencias semanales, lo que marcará un récord histórico en la conectividad aérea entre República Dominicana y Europa.

El anuncio fue realizado este sábado por la viceministra de Fomento del Mitur, Tammy Reynoso, quien mediante un comunicado de prensa explicó que esta nueva operativa supondrá una capacidad cercana a los 280,000 asientos al año, lo que representa un crecimiento superior al 12 % en comparación con 2025.

"Este aumento nos permite seguir trabajando de la mano entre el sector público y privado para incrementar la llegada de turistas al país y fortalecer nuestra conectividad aérea", destacó Reynoso.

Aeronaves de última generación

Iberia informó que la ruta será operada con aeronaves de última generación, entre ellas los modelos A330-300, con capacidad para 292 pasajeros; A330-200, con 288 asientos; y el A321XLR, con capacidad para 182 pasajeros, todos equipados con cabinas Business, Turista Premium y Turista, según el modelo, garantizando mayores niveles de confort y eficiencia.

El acuerdo es resultado de las conversaciones sostenidas durante la participación del Mitur en la Feria Internacional de Turismo (Fitur) 2026, celebrada en Madrid, donde República Dominicana logró compromisos de inversión récord en el sector turístico.

Ayer, el ministro de Turismo, David Collado, reveló que el Mitur decidió romper los contratos con Iberia debido al "mal servicio" ofrecido en la ruta España–República Dominicana. Según explicó, las aeronaves utilizadas anteriormente no cumplían con el tamaño ni la calidad que el país considera adecuados para sus visitantes.

"Emplazamos a Iberia y nos informaron que estaban recibiendo aviones nuevos, más grandes y confortables, comprometiéndose a mejorar el servicio hacia la República Dominicana", señaló Collado.

Nuevos acuerdos con aerolíneas europeas

De manera paralela, el ministro anunció la firma de nuevos convenios con aerolíneas europeas, entre ellas Aerobroma y Condor, esta última considerada la principal línea aérea de Alemania.

Collado destacó que Condor formalizó su acuerdo directamente en República Dominicana, sin esperar ferias internacionales como la ITB de Berlín, lo que —a su juicio— evidencia el posicionamiento de Fitur y el creciente atractivo del país como destino turístico de alto nivel.