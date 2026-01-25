RD registra más de un millón de operaciones aéreas en cinco años

La República Dominicana ha incrementado sus operaciones aéreas entre el 2020 y el 2025, registrando 1,074,925 durante ese período y permitiendo la movilización de 88,234,771 pasajeros desde y hacia el país, de acuerdo con el Instituto Dominicano de Aviación Civil (IDAC).

Solo en el 2025 se contabilizaron más de 217,000 operaciones aéreas, en un contexto en el que el país recibió 11.7 millones de visitantes, de los cuales el 98 % ingresó por vía aérea, reflejando la importancia estratégica del transporte aéreo para el desempeño del sector turístico.

El director general del IDAC, Igor Rodríguez Durán, señaló que el crecimiento sostenido del turismo tras la reapertura pospandemia ha contribuido a consolidar a la República Dominicana como uno de los destinos más importantes del Caribe y la región.

Promocionando la aviación civil

Rodríguez Durán ofreció estas declaraciones en la Feria Internacional de Turismo (Fitur) que oficialmente culmina hoy, donde el IDAC participó como ente regulador y promotor de la aviación civil, en apoyo a las políticas públicas del Ministerio de Turismo y aliados con la visión del Poder Ejecutivo.

Asimismo, anunció que durante este año el IDAC ejecutará "la mayor inversión" en equipos modernos de navegación aérea, con el objetivo de fortalecer la seguridad operacional, un aspecto clave para los operadores aéreos internacionales.

Con estas acciones, la República Dominicana reafirma su compromiso con el desarrollo del turismo y la aviación civil como pilares fundamentales para el crecimiento económico del país.