Infotep gradúa a 63 participantes del primer Diplomado Distintivo del Puerto de Cruceros Cabo Rojo

Parte de los graduandos del primer Diplomado Distintivo del Puerto de Cruceros de Cabo Rojo. ( FUENTE EXTERNA )

El Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (Infotep) informó hoy que graduó a 63 participantes del primer Diplomado Distintivo del Puerto de Cruceros de Cabo Rojo, una iniciativa pionera orientada a la formación de talento humano local en competencias técnicas, operativas y de servicio para la industria portuaria y turística.

Como resultado de este y otros programas formativos desarrollados en la provincia Pedernales, 384 personas han accedido a empleos temporales vinculados a la operación portuaria, de las cuales 156 cuentan actualmente con empleos fijos, mientras que otras 228 se integran de manera temporal cada vez que arriban cruceros.

El diplomado es desarrollado por el Infotep en coordinación con la Fundación Genera ITM y cuenta con el apoyo de la Universidad Católica Tecnológica de Barahona (Ucateba), como parte de una estrategia de formación técnico profesional orientada a fortalecer el desarrollo económico y turístico de la provincia mediante alianzas entre el sector público y privado.

Según una nota de prensa, el diplomado incluyó contenidos como:

Servicio al cliente y atención al crucerista

Comunicación efectiva

Cultura y destino

Nociones de inglés aplicado al turismo

Prevención de riesgos

Seguridad operativa

Buenas prácticas en entornos portuarios.

Su implementación en Cabo Rojo busca garantizar que la comunidad de Pedernales cuente con personal capacitado para integrarse de manera directa y competitiva a la cadena de valor del turismo de cruceros.

Acciones formativas

Desde la implementación del programa en Pedernales, el Infotep y la Fundación Genera Itm han capacitado a 2,747 personas a través de 129 acciones formativas, según datos ofrecidos por la directora de la Fundación Genera ITM, Lludy Terrero, quien destacó el impacto de estas capacitaciones en la inserción laboral vinculada a la operación del puerto.

En tanto, el director de Formación Profesional del Infotep, Luis Beltré, señaló que desde el año 2023 la Dirección Regional Sur ha fortalecido los procesos formativos mediante alianzas estratégicas con empresas y servicios operativos del Puerto de Cabo Rojo.

"Venimos desarrollando acciones formativas directamente vinculadas a los sectores portuario, turístico, de servicios y de seguridad operativa, en coherencia con el crecimiento y la transformación económica de esta importante región", expresó Beltré.

El acto de graduación se realizó en Baby Beach, un espacio recreativo ubicado dentro del Puerto de Cabo Rojo, concebido como área de bienvenida y recreación para los cruceristas que arriban a la provincia y contó con la presencia de autoridades locales, representantes del sector empresarial y miembros de la comunidad de Pedernales.