El viceministro de Turismo de RD visita Ávila tras su participación en Fitur

El viceministro de Turismo de la República Dominicana, Carlos Andrés Peguero (c), con el alcalde de Ávila, Jesús Manuel Sánchez Cabrera (primero de izquierda a derecha), y el médico dominicano residente en Ávila, Omar G. Guillermo. ( FUENTE EXTERNA )

El viceministro de Turismo para la Cooperación Internacional de la República Dominicana, Carlos Andrés Peguero, ha visitado Ávila una vez finalizada su participación oficial en la Feria Internacional de Turismo (Fitur), celebrada en Madrid.

Su estancia en España ha tenido como objetivo reforzar el posicionamiento del país caribeño como destino estratégico y explorar nuevas vías de cooperación turística sostenible.

Durante su paso por la capital abulense, el representante dominicano ha mantenido un encuentro con el alcalde, Jesús Manuel Sánchez Cabrera, con quien ha compartido impresiones sobre modelos de gestión turística, conservación del patrimonio y estrategias de desarrollo económico vinculadas al turismo cultural.

El viceministro ha tenido la oportunidad de conocer el valor histórico, cultural y patrimonial de la ciudad, como la muralla.

"El turismo es una herramienta clave para el desarrollo sostenible y la conexión entre culturas", ha afirmado Carlos Andrés Peguero, quien también dirige el Proyecto de Desarrollo Turístico de Pedernales, municipio y provincia dominicano.

Asimismo, ha destacado la importancia de "fortalecer los lazos de colaboración internacional y aprender de experiencias consolidadas en destinos históricos como Ávila", subrayando el potencial de estos intercambios para enriquecer los proyectos turísticos en la República Dominicana. En la visita también participo Junior Marrero, presidente del Instituto de Dominicanos en el Exterior (Index España).