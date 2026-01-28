En este 2026, la aerolínea dominicana Arajet se ha trazado la meta de seguir fortaleciendo sus operaciones, ampliando su personal y comprando nuevas aeronaves, con el objetivo de transportar hasta 2 millones de pasajeros al cierre de este año.

La compañía dio inicio este miércoles a una nueva etapa en su plan de expansión con la inauguración de sus oficinas corporativas en las instalaciones de Westpark, en Silver Sun Gallery, en la que ya trabajan alrededor de 320 empleados de las áeras administrativas.

El vicepresidente de Comunicaciones de Arajet, José Gregorio Cabrera, indicó que la línea aérea cerró el 2025 alcanzando importantes hitos, como la movilización de 1,480,272 pasajeros -incluyendo más de 200,000 personas que realizaron vuelos de conexión-, para un crecimiento interanual de 37 %.

La aerolínea transportó a más de 640,000 pasajeros desde el Aeropuerto Internacional de Las Américas (AILA), así como a más de 636,000 pasajeros desde el Aeropuerto Internacional de Punta Cana (PUJ), tras un crecimiento de hasta un 500 % de sus operaciones desde esta última terminal entre el 2024 y el 2025.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/01/28/jose-gregorio-cabrera-419147a7.jpeg El vicepresidente de Comunicaciones de Arajet, José Gregorio Cabrera. (DIARIO LIBRE/NEAL CRUZ)

"Vamos camino a una de nuestras metas: convertir a la República Dominicana en el nuevo hub de conexión de las Américas; estamos reclamando el derecho que tenemos geográficamente de ser el centro de las Américas, que sea desde aquí que conectemos al norte, al sur y al centro del Caribe", manifestó el ejeucutivo.

Esto le permitió a Arajet posicionarse como la tercera aerolínea de mayor movilización de pasajeros de la República Dominicana; transportando al 85 % de los pasajeros que utilizan aerolíneas dominicanas.

"Solamente fuimos superados por gigantes internacionales como American Airlines y Jet Blue", enfatizó Cabrera, quien resaltó que esto significa que la aerolínea ya compite "cabeza con cabeza" con las más importantes aerolíneas internacionales.

La compañía manifestó sus intenciones de seguir estrechando lazos con los aeropuertos de Punta Cana y Las Américas, así como contribuir a fortalecer las operaciones aéreas de otros aeropuertos (como los de Samaná, Santiago y Puerto Plata), sobre todo, a través de una futura conexión de vuelos domésticos.

El objetivo final es seguir mejorando el liderazgo de la República Dominicana como el principal centro de operaciones aéreas (hub)del Caribe.

Los destinos más demandados en 2025

Los principales cinco destinos a los cuales más viajó Arajet en el 2025 fueron:

Colombia : 309,697 pasajeros

: 309,697 México : 164,028

: 164,028 Estados Unidos : 154,840

: 154,840 Argentina : 113,00

: 113,00 Perú: 92,036

Por ciudad, los destinos de mayor tráfico de pasajeros fueron Medellín, Bogotá, Ciudad de México, Buenos Aires, Lima, Miami, São Paulo, Newark, Cancún y San Juan, mientras que los países con mayor tráfico fueron Colombia, México, Estados Unidos, Argentina y Perú.

Expansión hacia Estados Unidos

Asimismo, Arajet ha conseguido transportar importantes volúmenes de viajeros desde y hacia Estados Unidos, principal país emisor de turistas y residencia de la mayor cantidad de dominicanos residentes en la diáspora, tras haber conseguido expandir sus operaciones en el espacio aéreo estadounidense tras la concreción del Acuerdo de Cielos Abiertos.

"Tenemos que, en el caso de Miami, hemos logrado más de 80,000 pasajeros movilizados (en 2025); en el caso de Nueva Jersey, en apenas seis meses de operación ya superamos los 61,000 pasajeros", puntualizó Cabrera.

En el caso de Puerto Rico, el traslado de pasajeros desde y hacia San Juan Puerto Rico, superó los 48,000 pasajeros.

Metas para el 2026

Con miras a lograr la movilización de hasta dos millones de pasajeros para el cierre del año, la aerolínea espera ampliar de 13 a 17 la cantidad de nuevas aeronaves para ampliar sus servicios, con nuevas incorporaciones pautadas para marzo de este año.

En ese sentido, la compañía espera superar los 1,000 empleos directos creados, así como los 2,500 empleos indirectos.

Estrenan nuevas oficinas Dos escáneres que emulan el autogate al llegar al lobby, pinturas que recrean la llegada de los pasajeros a la República Dominicana, un amplio espacio de cubículos al aire abierto y hasta salones de juegos para un afterwork después del trabajo: así ha acomodado Arajet sus nuevas oficinas. Inauguradas este miércoles en el Westpark -un espacio de coworking dentro de la torre Silver Sun Gallery en la avenida Tiradentes-, la aerolínea dominicana se establece en el Polígono Central por primera vez desde su lanzamiento en el 2022, como parte de sus planes de crecimiento y expansión del personal. El diretor ejecutivo de Arajet (CEO, siglas en inglés), Víctor Pacheco, aseguró que desde hace un mes trabajan alrededor de 320 empleados de sus áreas administrativas, lo que le ha permitido a la empresa descogestionar el espacio que ocupaba en el Aeropuerto Internacional de las Américas (AILA), donde se mantienen laborando los trabajadores de las áreas operativas.