Inmobiliaria proyecta ventas por más de US$6 millones tras su participación en Fitur 2026

La empresa dominicana de asesoría inmobiliaria Mr. Home cerró su cuarta participación consecutiva en la Feria Internacional de Turismo (Fitur 2026) con una proyección de ventas superior a los US$6 millones, producto de contactos y reuniones estratégicas sostenidas durante el evento.

La compañía participó como la única empresa inmobiliaria dentro del stand de la República Dominicana, fortaleciendo su posicionamiento internacional y su presencia sostenida en uno de los principales escenarios globales de promoción turística y de inversión.

Las proyecciones de ventas corresponden a inversiones inmobiliarias en la República Dominicana realizadas tanto por dominicanos residentes en España como por ciudadanos españoles, algunos interesados en nuevas oportunidades de inversión y otros en adquirir viviendas para residir durante los meses de invierno en el Caribe.

Desarrollo patrimonial

Según informó la empresa, FITUR permitió conectar con un público diverso, atraído tanto por el potencial de desarrollo patrimonial como por la calidad de vida que ofrece el país, lo que reafirma a la República Dominicana como un destino seguro y competitivo para la inversión inmobiliaria.

Al valorar los resultados, el presidente de Mr. Home, Juan Estévez, destacó la importancia de este tipo de espacios internacionales para el crecimiento del sector.

"FITUR es una plataforma clave no solo para el turismo, sino también para el negocio inmobiliario, porque conecta confianza, visión de largo plazo y oportunidades confiables de inversión", concluyó.