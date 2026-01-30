Asonahores resalta el liderazgo del turismo dominicano y sus resultados récord en 2025

Estados Unidos retuvo el podio como el principal emisor de turistas a la República Dominicana. ( DL/ARCHIVO )

La Asociación de Hoteles y Turismo de la República Dominicana (Asonahores) destacó los sobresalientes resultados alcanzados por el sector turístico nacional en el año 2025.

"Entre 2020 y 2025, la República Dominicana ha registrado un crecimiento superior al de todos los países de Centroamérica y el Caribe, reafirmando la solidez de su modelo turístico y la efectividad de las políticas públicas y privadas orientadas al desarrollo del sector", indicó la entidad en una nota de prensa.

Como resultado, resaltó que el país ha incrementado su participación en el flujo turístico regional, alcanzando el 12 % del total de turistas que visitan México, Centroamérica y el Caribe, frente al 9 % registrado en 2019.

La Junta Directiva de Asonahores y sus pasados presidentes destacaron que el turismo dominicano continúa rompiendo récords año tras año, impulsado por una oferta diversificada, mayores niveles de conectividad aérea, inversiones sostenidas y altos estándares de calidad y seguridad.

"En ese contexto, la llegada de turistas por vía aérea ha crecido a un ritmo constante superior al 5 %, superando el desempeño de años anteriores, cuando el crecimiento se mantenía por debajo de ese umbral", indica la institución.

"Estos resultados confirman que la República Dominicana no solo se ha recuperado, sino que ha fortalecido su liderazgo regional, convirtiéndose en un referente de crecimiento sostenido, resiliencia y competitividad turística", agregó.

La asociación reiteró su compromiso de continuar trabajando junto a las autoridades y los actores del sector privado para mantener esta senda de crecimiento, fortalecer la sostenibilidad del turismo y seguir generando empleo, inversión y bienestar para todos los dominicanos.

Las cifras de 2025

La República Dominicana recibió 11,6 millones de visitantes en 2025, una cifra récord para el turismo del país, de acuerdo al Ministerio de Turismo. La llegada de visitantes del año pasado representó un crecimiento de un 37,8% con relación al 2022, un 13,3% más que en 2023 y un 4,3% por encima que en 2024.

Por la vía aérea, de acuerdo con el funcionario, llegaron 8,8 millones de visitantes, mientras que por cruceros arribaron 2,8 millones. Solo en el mes de diciembre el país recibió más de 1,3 millones de visitantes, lo que supone un 14,2 % más respecto a 2024.

Los países que más visitantes aportaron fueron Estados Unidos, Canadá, Argentina y Colombia. En tanto, los aeropuertos que más turistas recibieron en el año recién finalizado fueron Punta Cana con 51%, Las Américas (28 %), Cibao (12 %), Puerto Plata (4 %), el Higüero (2,5 %) y La Romana (2,5 %).