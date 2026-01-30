Puertos dominicanos recibirán más de 100 cruceros en febrero

Un crucero atracado en uno de los puertos dominicanos. ( FUENTE EXTERNA )

La República Dominicana recibirá en febrero más de 100 embarcaciones internacionales en distintos puertos y fondeaderos, consolidándose como uno de los destinos más sólidos y competitivos del Caribe.

De acuerdo con el calendario de la Autoridad Portuaria Dominicana, Puerto Plata lidera la recepción de cruceros, concentrando la mayor cantidad de arribos durante el mes, seguido por La Romana, Samaná y Cabo Rojo, reafirmando el rol estratégico de la zona norte como principal puerta de entrada del turismo marítimo al país.

Durante febrero, arribarán embarcaciones de las principales líneas del mundo, como MSC Cruises, Royal Caribbean, Norwegian Cruise Line, Carnival, Celebrity Cruises, Costa y Virgin Voyages.

El director ejecutivo de la Autoridad Portuaria Dominicana, Jean Luis Rodríguez, destacó el impacto económico y social que dejan las embarcaciones que eligen a la República Dominicana como destino de cruceros.

“La República Dominicana ha demostrado que cuenta con puertos modernos, seguridad, conectividad y una oferta turística diversa. El crecimiento sostenido en la llegada de cruceros confirma la confianza de las grandes navieras y el posicionamiento del país como un referente regional”, afirmó Rodríguez.

Hasta seis cruceros

Las jornadas de mayor dinamismo se registrarán entre el día 3 y el 24 de febrero, cuando se producirá la llegada simultánea de hasta cinco y seis cruceros en una misma fecha, según comunicó la institución mediante nota de prensa.

En estas jornadas, Puerto Plata concentrará la mayor cantidad de embarcaciones, con arribos paralelos a Amber Cove y Taíno Bay, mientras que otros cruceros atracarán de forma simultánea en La Romana, Samaná y Cabo Rojo, provocando un alto flujo de visitantes en distintos puntos del país y un significativo impacto en la actividad turística local.

Te puede interesar Proponen exigir una licencia a los cruceros con casinos a bordo que ingresen al país

Febrero forma parte del pico de la temporada de cruceros en el Caribe, que se extiende tradicionalmente desde noviembre hasta abril, coincidiendo con el invierno en Norteamérica y Europa.

La programación de febrero 2026 confirma que la República Dominicana se mantiene como uno de los destinos preferidos por las navieras y los cruceristas, en su objetivo de convertirse en hub de cruceros de la región.