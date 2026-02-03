Las alianzas público-privadas impulsan inversiones millonarias en los puertos dominicanos

El director ejecutivo de la Autoridad Portuaria Dominicana (Apordom), Jean Luis Rodríguez, afirmó que el modelo de alianzas público-privadas ha sido clave para el desarrollo y la modernización de los puertos del país, al permitir la atracción de inversiones significativas sin el uso de fondos estatales directos.

"En los puertos comerciales, el sector privado realiza la inversión y el Estado recibe los beneficios sin tener que buscar esos fondos, generalmente bajo un esquema de 60 % para el privado y 40 % para el Estado", explicó Rodríguez, al referirse al funcionamiento de las concesiones portuarias.

Como ejemplo, citó el puerto de Caucedo, donde se proyectan inversiones superiores a 700 millones de dólares en los próximos años. "Estamos hablando de un modelo exitoso, donde el Estado, sin hacer la inversión, recibe los beneficios del crecimiento de estas operaciones", sostuvo.

Puertos turísticos

En cuanto a los puertos turísticos, el titular de Apordom destacó los esfuerzos para garantizar una experiencia de calidad a los cruceristas que visitan el país.

"En la República Dominicana se les recibe con cariño, con animación y amenidades, y cada puerto cuenta con su propio equipo para asegurar una experiencia positiva", indicó, al señalar que la oferta cultural local "siempre puede ampliarse".

Sobre la convivencia entre operaciones de carga y cruceros, Rodríguez señaló que este ha sido uno de los principales retos de la gestión portuaria, superado mediante una planificación operativa eficiente.

"Lo que se creía imposible hoy es una realidad: podemos descargar barcos de carga al mismo tiempo que desembarcan cruceristas, gracias a una buena coordinación y sincronización de las operaciones", afirmó.

Al ser entrevistado en una transmisión del programa radial El Sol de la Mañana desde el puerto Taíno Bay, en Puerto Plata, explicó que para proteger la experiencia de los visitantes y el entorno se reubican temporalmente las operaciones que generan polvo o ruido, y se realizan dragados y batimetrías permanentes.

"Las operaciones de cruceros son muy delicadas y requieren garantizar siempre la profundidad y seguridad de los muelles", puntualizó. "Estamos demostrando que es posible combinar desarrollo portuario, turismo y carga, sin afectar la competitividad ni la imagen del país", aseguró el funcionario.

Llegada de cuatro embarcaciones La República Dominicana evidenció este miércoles su eficiencia operativa con el atraque simultáneo de cuatro embarcaciones de gran calado en Puerto Plata. Jean Luis Rodríguez acompañó a los directivos de Taíno Bay en la recepción del NCL Aqua y el Celebrity Beyond, mientras que en Amber Cove atracaron el Star Princess y el Carnival Mardi Gras. La jornada, complementada con el arribo de MSC Cruises a La Romana, resaltó la competitividad de los puertos dominicanos y la calidad del servicio al visitante, factores que posicionan al país como un referente regional en materia portuaria y turística.

