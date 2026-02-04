Disney Cruise Line llegará a la República Dominicana con arribos a Puerto Plata

Disney Cruise Line llegará a la República Dominicana con arribos confirmados a Puerto Plata entre los meses de noviembre y diciembre, marcando un logro para la industria de cruceros y reforzando el posicionamiento del país como un destino confiable para las principales navieras del mundo, destacó el director ejecutivo de la Autoridad Portuaria Dominicana (Apordom), Jean Luis Rodríguez.

El funcionario explicó que este logro es el resultado de un proceso de trabajo que incluyó reuniones estratégicas y gestiones continuas en los principales foros internacionales del sector, como Seatrade Cruise Global y la Asociación de Cruceros Florida-Caribe (FCCA, por sus siglas en inglés), además de encuentros bilaterales con líneas de cruceros y operadores portuarios.

"Desde nuestra primera participación en Seatrade 2021, cuando sostuvimos reuniones exploratorias con grandes navieras, asumimos el compromiso de crear las condiciones portuarias, operativas y de seguridad que exige una línea como Disney. Hoy, esa visión comienza a materializarse", expresó Rodríguez.

Confianza en el destino

Indicó que, en coordinación con el Ministerio de Turismo, Autoridad Portuaria ha trabajado de manera planificada en aspectos determinantes para atraer a una naviera enfocada en el turismo familiar e infantil, como:

La adecuación de infraestructuras

La mejora de los estándares operativos

El fortalecimiento de la experiencia en los puertos.

"La llegada de Disney Cruise Line es una señal de confianza en nuestros puertos, en la seguridad del destino y en la capacidad institucional del Estado para cumplir con estándares internacionales", afirmó el funcionario, quien agregó que la gestión que fue el resultado de "constancia, planificación y presencia en los espacios de negociación del sector.

Rodríguez reiteró que este avance forma parte de una estrategia más amplia de posicionamiento del país en el mercado global de cruceros, enfocada en atraer nuevas rutas, diversificar destinos y garantizar que los puertos dominicanos sigan siendo competitivos, seguros y eficientes.

"Seguiremos trabajando con la misma visión y responsabilidad, convencidos de que cada nuevo arribo es una oportunidad para generar desarrollo, empleo y orgullo nacional", concluyó.